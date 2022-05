Questa è la batteria esterna magnetica da 10000 mAh, marca Baseus

La batteria degli attuali cellulari di solito dura fino a un giorno, ma è vero che con un uso intensivo può esaurirsi quando meno previsto. In questo scenario, una delle migliori soluzioni, che non limita la mobilità, è la Batteria estrema un prodotto che è migliorato molto (sia in termini di sicurezza che di capacità) e fornisce anche soluzioni ingegnose per renderlo comodo ed efficiente.

Uno dei marchi che è riuscito a posizionarsi molto bene nel mercato internazionale è Baseus, che ha appena annunciato una soluzione ingegnosa che combina una batteria esterna magnetica a ricarica rapida con un supporto che consente di tenerla in posizione verticale o orizzontale. Tra le caratteristiche di spicco si segnalano: ricarica wireless veloce con supporto magnetico e capacità di 10000 mAh; con tecnologia di ricarica rapida cablata da 20 W e ricarica wireless magnetica da 15 W. Il prezzo è intorno 46 euro.

Questa batteria è disponibile nei colori bianco, nero e rosa e offre un design accattivante e soluzioni ingegnose come il suddetto supporto per mantenere la batteria in posizione verticale o orizzontale, che insieme alla sua carica magnetica tiene il cellulare senza rischio di caduta. Con questo, il marchio afferma di fornire un’esperienza utente anti-caduta, sicura e antiscivolo, basata su magneti che conferiscono un allineamento preciso e una potente adesione.

Il suo design è attuale e combina uno schermo nella parte anteriore, che sarà utile per vedere in tempo reale il livello di carica, il livello di batteria rimanente e anche la tensione e l’amperaggio dei dispositivi collegati che vengono utilizzati, per questo avrai solo continuare a premere il pulsante e lo schermo cambierà tra un dato e l’altro.

Sicurezza

Integra un efficiente dissipatore di calore e può essere utilizzato con dispositivi dotati di USB C: computer, telefoni cellulari, tablet… Può essere caricato con diversi tipi di cavi, senza essere legato ad uno in particolare. È anche in grado di supportare diversi tipi di carico, il che lo massimizza Compatibilità con tutti i tipi di dispositivi.

Va detto che il modello prevede diversi livelli di protezione intelligente, che forniscono sicurezza ai dispositivi, protezioni come sovraccarico, contro alterazioni di corrente, picchi di tensione, sovracorrenti, cortocircuiti, inversioni di carica, sovratensioni, surriscaldamento, nonché protezione da rinforzo e recupero; oltre ad avere certificazioni come FCC, CE e ROHS. Indipendentemente dal colore, la verità è che questo modello Baseus è molto completo, sia nella capacità di archiviazione che nelle informazioni che fornisce attraverso lo schermo e le molteplici opzioni di ricarica, quindi è valido per tutti i tipi di utenti indipendentemente dal terminale, dal computer , tablet o dispositivo con cui funzionano, poiché questa batteria utilizzerà la carica più rapida consentita da ciascun dispositivo, in modo da completarla nel più breve tempo possibile.

I valori

Batteria esterna con tecnologia wireless e di ricarica rapida.

Ricarica super veloce: supporto per Quick Charge 3.0 e Power Delivery.

Capacità di 10000 mAh per caricare i dispositivi più volte.

Può essere utilizzato con i laptop grazie alla connessione USB-C PD.

Il display a LED integrato mostra le prestazioni rimanenti e la potenza disponibile.

Protezione da sovracorrente, sovraccarico, sovrascarica, surriscaldamento, sovracorrente, sovratensione, cortocircuito, campo elettromagnetico e protezione di ripristino.

Fornisce la stabilità necessaria al telefono durante la ricarica. non scivola

Funzione cavalletto: il cavalletto integrato consente di utilizzare il telefono sia in posizione orizzontale che verticale.

I materiali utilizzati garantiscono la necessaria stabilità durante il carico. È robusto senza slittamenti indesiderati.

Specifiche

Materiale: ABS + PC.

Capacità: 10000 mAh.

Tipo di batteria: polimeri di litio.

Connessioni: USB (QC 3.0), USB-C PD.

Ingresso: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (massimo)

Uscita: USB – 5 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/1,25 A (max), USB-C PD – 5 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/1,25 A (max)

Dimensioni: 14,7 x 7 x 2 cm.

Peso: 300 g.

Prezzo: 46 euro.