“Questa è casa mia, ho passato tutta la mia vita qui”

Un giorno 19 anni fa gemma si alzò la mattina e prese sua figlia meritoxell al gruppo di gioco. la ragazza aveva appena 20 mesi. Vivevano a Terrassa. Avevo una visita programmata per metà mattina con il pediatra perché il bambino, a volte, sembrava non sentire. Inoltre, il suo cuore batteva molto velocemente. Gemma aveva sperato di mangiare a casa con la sua famiglia quel giorno, ma non è stato così. La ragazza è stata automaticamente indirizzata al Ospedale Vall d’Hebron da Barcellona. E lì, quello stesso giorno, due ore dopo il suo arrivo, entrò nel terapia intensiva pediatrica.

Meritxell Brugueras Carreras, ora 21enne e studente di filologia inglese e catalana all’UAB, ne soffriva ipertensione polmonare che fino ad allora non era stata diagnosticata. Un mese e mezzo dopo, a soli 21 mesi, lo era trapiantato da entrambi i polmoni. Vall d’Hebron ha appena superato la cifra di mille trapianti pediatrici di organi solidi (polmone, rene, fegato e cuore) eseguiti dal 1981. Meritxell’s era il sesto trapianto polmonare pediatrico Terzo nei neonati, che sono quelli di età inferiore ai due anni) che l’ospedale ha svolto quell’anno. Era 2003.

“Non ricordo il trapianto perché non avevo nemmeno due anni. Ma poi ce l’ho [recuerdos] della vita a Vall d’Hebron. è la mia casa, è sentirsi al sicuro. Quando ero nervoso da bambino, Sono venuto qui e mi sono calmato”, racconta la giovane donna accompagnata dalla madre, responsabile del Servizio di Chirurgia Toracica e Trapianti Polmonari dell’ospedale, Alberto Jauregui, e il dottore Antonio Moreno, il capo della Sezione Pediatrica dell’ospedale. Questo è il pediatra che l’ha curata per tutta la sua infanzia. Quello che era nel tuo trapianto. “Te l’ho già detto che se mai ti muovi e te ne vai, scegli un bel posto perché andremo con lui”, interviene la madre. Come non sentirsi ricercato e una profonda fiducia in una delle persone che hanno salvato la vita di sua figlia?

La diagnosi

“Meritxell era una ragazza apparentemente normale, ma a 20 mesi è diventato blu, il suo ossigeno è diminuito molto e gli è stato diagnosticato ipertensione polmonare. Entro tre settimane dal ricovero in terapia intensiva, si ammalò così tanto che dovette essere sottoposto a un ventilatore. Presto fece un infarto e doveva intubala ero così serio che i medici gli hanno somministrato farmaci per via endovenosa e per bocca e noi gli abbiamo somministrato ossido di nitruro come fosse ossigeno”, racconta Moreno. Solo un doppio trapianto di polmone potrebbe salvargli la vita.

Il bambino stava aspettando gli organi un mese e mezzo e l’attesa, ricorda la madre, è stata “dura”. Gemma ricorda anche cosa “inospitale” che allora era la terapia intensiva pediatrica Vall d’Hebron, niente a che vedere con quello che è adesso: “Era l’anno 1967, quando l’ospedale ha aperto. Era la prima terapia intensiva pediatrica in Spagna”, Moreno fa notare.

Arrivarono gli organi di Meritxell, che era in terapia intensiva dalla fine di dicembre 2002 nel marzo 2003. Il donatore di Meritxell, oltre a darle entrambi i polmoni, ha donato più organi ad altri bambini. “Ha dato un fegato a uno di nome Iván. E delle cornee per un altro bambino di un paese straniero; ricordo che la madre non parlava spagnolo e aveva un interprete. Continuavamo a vedere Iván e per un po’ fu curioso pensare che loro avevo organi dello stesso donatore,” ricorda Gemma, che allora era incinta della sua seconda figlia.

La fine di una fase e l’inizio di un’altra

La voce di Gemma è la storia vera di quel tempo, perché i giovani non ricorda tutto questo. “L’arrivo degli organi è stato la fine di una fase e l’inizio di un’altra. Ma non sapevamo se quel giorno fosse effettivamente iniziato qualcosa o finito tutto perché la ragazza era molto malata. Pensavamo che non potevi farcela la durezza dell’intervento”, dice. Per settimane, Meritxell ha avuto il “24 ore” un dottore “ai piedi del letto” dalla terapia intensiva

Nel mese e mezzo in cui aspettavano gli organi, i medici non davano ai genitori “aspettative” che la bambina avrebbe vissuto. “Sei in terapia intensiva ad aspettare e vedi che quattro o cinque bambini arrivano a settimana, ma due o tre muoiono”. Non sapevano se Meritxell sarebbe uscita di lì.

“Per le famiglie, questo tempo di attesa è un inferno perché sanno anche che in qualsiasi momento qualcosa può succedere e può non prendere l’organo in tempo,” Il dottor Jauregui specifica da parte sua. Spiega come vanno i chirurghi “contro il tempo”: In un trapianto c’è un’équipe medica in un ospedale che sta prelevando gli organi del paziente e un’altra équipe medica in un altro ospedale, in un’altra parte del continente, che, sapendo che gli organi saranno compatibili, sta già aprendo il paziente ricevente. “Abbiamo solo otto ore da quando abbiamo deciso che lo faremo finché quei polmoni non inizieranno a respirare in un corpo come quello di Meritxell”. Non c’è tempo da perdere.

Recupero e seconda complicazione

Meritxell è sopravvissuto al trapianto, che è durato nel frattempo cinque e sei ore. Per molti anni, Vall d’Hebron è stato l’unico ospedale che eseguito trapianti su neonati. In effetti, Vall d’Hebron lo è “centro di riferimento” nel trapianto polmonare pediatrico sia in Spagna che in Portogallo, Il dottor Jauregui fa notare.

in ogni caso, il tre anni in seguito lo furono quelli di Meritxell complicato perché, nonostante il trapianto sia andato bene e dopo cinque settimane la ragazza era già a casa, poco tempo dopo a nodulo nel polmone. “È una complicazione che può apparire in alcuni bambini trapiantati”, spiega il dottor Moreno. I farmaci immunosoppressori possono causare a Infezione da virus di Epstein-Barr, che a sua volta può causare linfoma. Questo è quello che è successo a Meritxell ma, ancora, all’ospedale ha curato con successo la ragazza e riuscì a curarla.

“Quello sì, ho fatto tutte le primarie con maschera in classe”, commenta la giovane. Quella che per la maggioranza della popolazione è stata una novità della pandemia è, invece, un’abitudine delle persone immunocompromesso, come Meritxell, che ha molto aumento del rischio di sviluppare un’infezione. Ricorda anche di aver trascorso molte notti in ospedale. “Mi sono sempre ammalato quando erano i Re, a gennaio” Lui dice. E ricorda, insieme alla madre, il giorno in cui la giovane compì 18 anni: “Siamo venute qui per ospedale materno-infantile dire addio e portare foto perché ormai è diventata una paziente della Policlinico”.

Meritxell è ora tornata in questo ospedale madre-bambino che conosce così bene, per celebrare quei mille trapianti pediatrici. L’hanno salutata, perché si ricordavano di lei, alcuni donne delle pulizie. Gemma, La madre ricorda anche tanti medici che poi hanno curato sua figlia: quelli che stavano 24 ore su 24 ai piedi del suo letto. “Allora erano MIR, ora sono i capi dell’ospedale”, Lui dice. Riconnettersi con pazienti come Meritxell che riescono a superarlo è, per il dottor Moreno, a “ricompensa”. “Ma ci sono altri bambini che non vanno avanti, quindi anche questo ti insegna a farlo Sii umile”. Assicura che a casa sua si tiene tutti i doni che i tuoi piccoli pazienti fanno a lui Disegni, per esempio. “Sono sempre lì e non li tolgo mai”.