Questa blusa lunga ricamata è la cosa più ricercata in assoluto da Zara e ne conosciamo il motivo: ti lascerà a bocca aperta.

Il ricamo è uno di quei dettagli che rendono i capi d’abbigliamento belli in qualsiasi periodo dell’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche o dall’orario. E pensando alle opzioni che puoi indossare durante l’estate, ti sorprenderai di questa blusa lunga ricamata.

Stiamo parlando di un’interessante alternativa di Zara che puoi includere nei tuoi look. Soprattutto, per le sue caratteristiche uniche e l’eccellente rapporto qualità/prezzo di questo capo.

Si tratta di una blusa lunga realizzata in cotone, con accessori come un collo rotondo e uno scollo a V con maniche lunghe. Inoltre, ha dei ricami abbinati a contrasto, fondo asimmetrico con aperture laterali e chiusura frontale con bottoni.

Ti sorprenderai di questa blusa lunga ricamata

Attenzione nella scelta della taglia!

Tuttavia, prima di affrettarti a acquistare il prodotto, devi fare attenzione nella scelta della taglia. Da Zara spiegano che questo capo ha una vestibilità più grande del solito, quindi è consigliabile scegliere una taglia più piccola.

A meno che tu non stia cercando un outfit oversize e quindi ti fermi semplicemente con la taglia che solitamente vai dalla XS alla XXL.

Composizione, cura e origine

Questo marchio di moda lavora con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei propri standard sociali, ambientali e di sicurezza e salute. Ciò include audit e piani di miglioramento continuo per preservare il pianeta.

Come risultato, la blusa è realizzata con un tessuto principale al 100% in cotone e dei ricami al 100% in poliestere. Puoi prolungare la vita di questo capo seguendo alcuni consigli di base, come lavarlo a basse temperature e sempre al rovescio.

È consigliabile lavarla in lavatrice a un massimo di 30° C con programmi di centrifuga corti, senza candeggina o sbiancante. Puoi occasionalmente stirarla, senza superare i 150° C, ma consigliano di lasciarla asciugare all’aria aperta stesa.

Prezzo, spedizione e resi

Il prezzo di questa blusa lunga ricamata è di 39,95 euro, il che non è affatto male per essere uno dei prodotti di punta di Zara. Puoi ritirare gratuitamente l’articolo se lo invii in uno dei negozi del marchio. Sarà disponibile entro due o tre giorni lavorativi.

Infine, hai 30 giorni dalla data di spedizione per restituire il tuo acquisto su Zara.com se non sei soddisfatta. Puoi restituire la blusa sia nei negozi del marchio che in un punto di ritiro, in modo completamente gratuito.

