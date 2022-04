Quello che la tua squadra del cuore dovrebbe fare nel Draft NFL di stasera, oltre a Bucks e Warriors continuano a girare

Buon giovedì a tutti e benvenuti in uno dei giorni migliori del calendario NFL.

Andiamo subito al punto.

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

TIFOSI NFL OVUNQUE…

Nei prossimi tre giorni, quello che succede a Las Vegas… non rimarrà a Las Vegas. Il Draft NFL inizia stasera a Sin City, e sono entusiasta di vedere cosa accadrà. È già stata una offseason selvaggia e stasera diventerà ancora più folle.

Abbiamo così tante bozze fittizie, di cui cinque dai nostri esperti proprio qui. Questi cinque includono quattro diverse scelte complessive n. 1. Abbiamo anche l’insider della NFL Jason La Canfora finta top 10 (più uno) e la simulazione di tre round dell’esperto della NFL Josh Edwards cosa dovrebbe fare ogni squadra — non quello che loro volere fare. Se ogni squadra ascoltasse Josh, ecco come si svilupperebbero le prime cinque:

1. Giaguari: OL Evan Neal, Alabama

2. Lions: EDGE Kayvon Thibodeaux, Oregon

3. Texani: OL Ikem Ekwonu, Stato del NC

4. Getti: CB Ahmad Gardner, Cincinnati

5. Getti: CB Derek Stingley Jr., LSU

Adesso Quello sarebbe qualcosa. Josh ha Travon Walker — il favorito per andare al numero 1 assoluto al Caesars Sportsbook — andando settimo al Giganti e Aidan Hutchinson — il favorito per andare n. 2 in assoluto — cadendo fino al Seahawks alle nove. Naturalmente, questo è ciò che pensa Josh Dovrebbe succede, non cosa volere accadere.

Una posizione non menzionata sopra che sarà molto presente stasera? Ricevitore ampio. Caesars Sportsbook ha attualmente l’over/under a 6,5 ​​in bozza stasera. Se l’over va a segno, pareggia (o supera) il record di sette, stabilito nel 2004. Quindi, cosa sta alimentando l’ascesa del ricevitore wide? Il nostro giornalista di football del college Dennis Dodd ha dato un’occhiata.

Dodd: “Benvenuti nell’era del Wideout. Se non l’hai notato, sono il modo migliore e più veloce per raggiungere la end zone. … Probabilmente non ci sarebbe dinastia dell’Alabama senza i ricevitori che fanno la differenza di Nick Saban. Conosci il tuo alfabeto . La X e la Y sono la chiave dell’ABC offensivo. C’è un motivo per cui i set da cinque ricevitori impiegano tanti ricevitori di passaggi quanti sono i guardalinee offensivi. “

Per quanto riguarda tutto il resto per prepararti:

Stasera avremo analisi e voti istantanei per ogni scelta e molto altro ancora. Puoi seguire tutta la nostra copertura del Draft NFL qui.

… E ANCHE UN BUONGIORNO AI MILWAUKEE BUCKS E AI GOLDEN STATE WARRIORS

Getty Images



Quando il Dollari perso Gara 2 a Tori e perso Khris Middleton a una distorsione del MCL, le cose avrebbero potuto diventare incerte. Invece, i campioni in carica hanno mostrato il loro coraggio in campionato: tre vittorie consecutive per un totale di 70 punti – coronato dal trionfo 116-100 di ieri sera – per finire la serie in cinque partite.

Giannis Antetokounmpo aveva 33 punti e nove rimbalzi.

aveva 33 punti e nove rimbalzi. Pat Connaugton ha segnato 20 punti dalla panchina.

ha segnato 20 punti dalla panchina. I Bucks hanno tenuto i Bulls a 100 punti o meno per la quarta volta nella serie.

Milwaukee ha vinto 20 delle ultime 22 partite contro Chicago (stagione regolare e post-stagione).

La prossima serie di Milwaukee contro il Celtici dovrebbe essere assolutamente fantastico. Si spera che Middleton possa tornare almeno per un po’, ma anche se non può, i Bucks sono molto capaci. Hanno mostrato tanto nel round di apertura.

Quella non è stata l’unica serie 3 contro 6 a finire in cinque partite ieri sera. Il Guerrieri finito il Pepite con una vittoria per 102-98.

Stefano Curry aveva 30 punti, e Gary Payton II è arrivato enorme con 15 punti sul tiro 6 su 8 dalla panchina.

aveva 30 punti, e è arrivato enorme con 15 punti sul tiro 6 su 8 dalla panchina. I Warriors hanno vinto il quarto quarto 32-20.

Per Denver, Nikola JokicLa storica stagione di ‘s si conclude con una magistrale partita da 30 punti, 19 rimbalzi e otto assist.

Non è stata la performance più bella di sempre dei Warriors, ma trovare modi per vincere brutti è fondamentale nei playoffscrive il giornalista dell’NBA Colin Ward-Henninger.

Ward-Henninger: “Il gioco non è stato bello, ma quando è arrivato il momento cruciale, Curry ha preso ciò che la difesa gli stava dando e ha trovato un modo per aiutare la sua squadra a vincere. È quello che serve per eliminare una squadra dai playoff, ed è quello che i Warriors richiederanno mentre continuano la loro marcia verso il terreno familiare delle finali NBA”.

Golden State affronterà il vincitore di Memphis-Minnesota prossimo.

Menzioni d’onore

Menzioni non così onorevoli

I Bulls hanno guidato la Eastern Conference solo il 25 febbraio. Poi sono caduti fino alla testa di serie sei e sono stati eliminati al primo round.

Probabile MVP Nikola Jokic e anche i Nuggets sono finiti. Non è colpa di Jokic, ovviamente – ha segnato una media di 30 punti doppia doppia in questa serie – ma Denver ha bisogno di un sano Jamal Murray e un sano Michael Porter Jr. contendere veramente.

e anche i Nuggets sono finiti. Non è colpa di Jokic, ovviamente – ha segnato una media di 30 punti doppia doppia in questa serie – ma Denver ha bisogno di un sano e un sano contendere veramente. Nessuno vuole assumersi la responsabilità per il Lakers‘stagione disastrosa.

Riepilogo UCL: il Liverpool ha battuto il Villarreal 2-0 nell’andata della semifinale ⚽

Getty Images



Siamo a metà strada per una finale di UEFA Champions League tutta inglese. Un giorno dopo che il Manchester City ha battuto il Real Madrid 4-3 nella partita di andata, il Liverpool ha battuto il Villarreal 2-0 dietro un autogol di Pervis Estupinán su un cross da Giordano Henderson al 53° minuto e a Sadio Manè gol appena due minuti dopo.

I Reds sono, semplicemente, immancabili scrive l’esperto di calcio James Benge.

Benge: “Se dovessi sbattere la testa contro un muro di mattoni abbastanza a lungo, alla fine potrebbe semplicemente sgretolarsi. Questo è ovviamente qualcosa che è meglio lasciare ai professionisti nei lavori di demolizione. Il Liverpool potrebbe ancora aver dimostrato di esserlo, non solo in questa competizione ma tutti quelli in cui hanno giocato… Inutile comportarsi come se il quadruplo non fosse una prospettiva estremamente live a un mese e un giorno dalla finale di Champions League”.

Il quadruplo di cui parla James è…

Coppa di Lega (che il Liverpool ha già vinto)

FA Cup (il Liverpool affronta Chelsea in finale il 14 maggio)

in finale il 14 maggio) Premier League (il Liverpool è un punto indietro Manchester City con cinque partite rimaste)

con cinque partite rimaste) UEFA Champions League (il Liverpool è a 90 minuti dal dischetto nella finale del 28 maggio)

Per saperne di più, puoi dare un’occhiata al nostro valutazioni dei giocatori e il crollo del guru del calcio Jonathan Johnson come il Liverpool ha cancellato il progetto sconvolto del Villarreal. Ricorda, puoi guardare la Champions League su Paramount+.

Chi sostituirà Mark Emmert come presidente della NCAA? 🤔

Due giorni fa è arrivato il grande annuncio che Il presidente della NCAA Mark Emmert si dimette. Il suo ultimo giorno sarà il 30 giugno 2023 o ogni volta che il suo successore sarà ufficialmente nominato, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Allora, chi sarà quel successore? Dodd ha una lista di candidati e in cima a quella lista c’è…

Dodd: “Se è interessato, Dan Gavitt deve essere il candidato numero 1. In questo momento, la NCAA fa una cosa davvero bene: organizzare i suoi tornei di basket. Gavitt gestisce quei tornei. Ha il comportamento e il rispetto reciproco per iniettare un po’ credibilità nell’ufficio del presidente”.

Il elenco include anche un ex Segretario di Stato americano e un ex Segretario di Stato americano alla Difesa.

Le migliori partite del torneo NCAA di basket maschile 🏀

USATSI



Lo ammetto: siamo a meno di un mese dall’inizio della bassa stagione e già mi manca il basket del college. Molto. Ho intenzione di riempire gran parte della bassa stagione rivivendo le migliori partite di questa stagione. Fortunatamente, so da dove cominciare: i nostri esperti di basket del college migliori partite del Torneo NCAA maschile.

C’era molto da scegliere, ma la scelta di David Cobb è stata la mia preferita: Vittoria per 85-80 ai supplementari dell’Arizona su TCU.

Cobb: “TCU ha avuto la palla con la partita in pareggio a 75 negli ultimi secondi quando è apparso che il playmaker degli Horned Frogs Mike Miles ha subito un fallo vicino a metà campo dall’ala dell’Arizona Dalen Terry. Invece, gli arbitri hanno lasciato che il gioco continuasse quando il colpo di Terry ha mandato Miles a il pavimento. Quando il basket si è staccato, Terry lo ha raccolto e si è lanciato verso il canestro per un potenziale lay-up vincente al sirena. Ce l’ha fatta, ma era solo una frazione di secondo di ritardo. “

Ecco i punti salienti. Prego.

Cosa stiamo guardando giovedì 📺