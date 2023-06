Quechua trionfa da Decathlon: questi sandali saranno il meglio per l’estate.

Le sandali sono il tipo di calzature che trionfano in estate, quello più utilizzato poiché lascia gran parte dei piedi scoperti per farli respirare e non soffrire con le alte temperature che sono già presenti in questa stagione dell’anno. Oggi ti mostriamo un paio di sandali Quechua che stanno facendo furore nelle vendite di Decathlon e che sono il meglio che puoi indossare ai piedi quest’estate per non sentir caldo e rendere ogni passo il più confortevole possibile… Affrettati, che volano!

Quechua è il marchio proprio di Decathlon per la sezione montagna, con design creati da esperti che sanno cosa serve quando si è circondati dalla natura in diversi tipi di terreni, sia per calzature che abbigliamento, accessori, complementi e qualsiasi tipo di attrezzatura. La catena francese ha successo in Italia grazie alla sua ampia varietà di catalogo e al suo eccellente rapporto qualità-prezzo.

I sandali Quechua che fanno impazzire in Decathlon

Sono le sandali da montagna e trekking donna Quechua NH110, un paio di sandali meravigliosi progettati per accompagnarti nelle tue uscite in montagna o nelle passeggiate estive, perfette anche per il tuo quotidiano se vuoi indossarle per andare al lavoro o per uscire a fare una passeggiata. Disponibili nelle taglie dalla 36 alla 42, attualmente hanno un prezzo di 29,99 €, un affare considerando tutto ciò che ti offrono.

Questi fantastici sandali Quechua sono così versatili che resistono anche ai passaggi occasionali attraverso l’acqua, con altre caratteristiche altrettanto interessanti come quelle che esaminiamo di seguito:

Doppia suola in schiuma EVA che offre un’ottima ammortizzazione.

che offre un’ottima ammortizzazione. Drop di 3 cm.

Regolabile con due fasce in velcro che garantiscono un’ottima presa.

che garantiscono un’ottima presa. Fibbia aggiuntiva per aumentare la presa.

Suola in gomma che garantisce la migliore aderenza su diversi terreni.

che garantisce la migliore aderenza su diversi terreni. Leggeri, con un peso di soli 212 g nella taglia 39.

Concepiti per camminare su sentieri pedonali.

Non sono raccomandati per i sentieri di montagna con molta pendenza.

Per non parlare dei due colori (carbone grigio, rosso vino scuro) in cui questi sandali da montagna Quechua sono disponibili, in modo che oltre a fornire ai tuoi piedi una calzatura comoda, puoi combinare per ottenere look diversi e apparire alla moda ogni volta che esci di casa con loro ai piedi, ovunque tu vada. Buoni, belli e convenienti… non si può chiedere di più!