Quechua realizza i tuoi sogni e sconta il tavolo perfetto per il campeggio.

Ora che la buona stagione è iniziata con l’arrivo della primavera, è il momento ideale per andare in campeggio e godersi le migliori temperature in mezzo alla natura, sempre in modo responsabile e preferibilmente con tutto il necessario per rendere l’esperienza sempre la migliore possibile. Oggi ti presentiamo un tavolo da campeggio Quechua che è il più perfetto che tu possa trovare e che potrebbe diventare il tuo grande alleato per tutte le tue escursioni in montagna o al mare… e adesso puoi averlo con sconto!

Quechua è il marchio proprio di Decathlon per tutti gli articoli legati alla montagna, sia abbigliamento che calzature, accessori, attrezzature, ecc., un marchio che vanta un team di professionisti esperti in montagna e che testa tutti i suoi modelli fino a trovare quello più adatto per metterlo a disposizione del pubblico.

Il tavolo pieghevole di Decathlon in sconto

Si tratta del Tavolo pieghevole Quechua, un tavolo ideale da portare in campeggio o al mare e da aprire dove meglio ti aggrada per poter mangiare con totale comodità, oltre al fatto che potrai utilizzarlo anche per giocare a giochi da tavolo o per tutto ciò di cui ne avrai bisogno. Decathlon applica attualmente uno sconto più che interessante del 11% che porta il prezzo finale a 39,99€, un affare che vale la pena cogliere se sei solito andare in campeggio, poiché ne avrai un grande vantaggio.

Questa fantastica mesa pieghevole di Decathlon è una creazione di designer campeggiatori, un tavolo concepito in modo tale che fino a 4 persone possano sedersi comodamente a mangiare, con la praticità, inoltre, di poterlo piegare, poiché quando lo riporrai, si chiuderà rapidamente e occuperà appena spazio. Inoltre, ha un’impugnatura che ti permetterà di trasportarlo facilmente.

Tra le sue caratteristiche più interessanti, si possono anche evidenziare il suo innovativo sistema di sostegno che risulta molto efficiente e stabile e che supporta un carico massimo di 50 kg. Quando lo piegherai, potrai tenerlo fermo con un gancio in modo tale che rimanga chiuso e non si apra accidentalmente. La sua apertura si effettua in modo semplice: basterà separare i ganci sui lati e il tavolo si aprirà.

Quando è aperto, ha dimensioni di 70x80x80 cm, mentre quando è chiuso, è di 7x79x40. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, la struttura è in acciaio e il piano in melamina con bordo in alluminio. Un altro grande vantaggio di questo tavolo da campeggio di Decathlon è che ha piedi smontabili per evitare che affondi nella sabbia se lo porti in spiaggia.