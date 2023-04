Quechua realizza i tuoi sogni e offre lo sconto perfetto per il tavolo da campeggio

Con l’arrivo della primavera, è finalmente tempo di godersi il buon clima e di andare in campeggio per gustarsi le migliori temperature immersi nella natura. Tuttavia, è importante essere responsabili e portare con sé tutto il necessario per garantirsi un’esperienza perfetta. Oggi vogliamo presentarvi la perfetta tavola da campeggio Quechua, il miglior alleato per le vostre escursioni in montagna o in spiaggia, e che potrete portare con uno sconto!

Quechua è il marchio Decathlon per tutti gli articoli legati alla montagna, dalla scarpa all’abbigliamento, agli accessori, all’attrezzatura in generale. Un marchio che si avvale di esperti del settore, che testano tutti i loro prodotti per garantirne la massima qualità al pubblico.

La tavola pieghevole Decathlon in sconto

Parliamo della tavola pieghevole Quechua, ideale per campeggio o per la spiaggia, da posizionare ovunque desideriate per gustarvi un comodo pasto. Potrete utilizzarla anche per giocare a giochi da tavolo, o per tutto ciò di cui avete bisogno. Decathlon applica attualmente uno sconto del 11%, che la porta a costare solo 39,99€. Un affare imperdibile se siete abituali campeggiatori!

Questa fantastica tavola pieghevole Decathlon, frutto del lavoro di designer esperti di campeggio, può ospitare comodamente fino a 4 persone per pranzare. Il fatto che sia pieghevole la rende estremamente pratica, e quando la ripiegherete occuperà davvero poco spazio. Inoltre, è dotata di un’impugnatura che vi permetterà di trasportarla facilmente.

Le caratteristiche di maggior interesse includono un sistema di supporto innovativo che garantisce stabilità e può sostenere un peso massimo di 50 kg. Inoltre, quando piegata, potrete fissarla con un gancio in modo da non aprirsi accidentalmente. Per aprirla basterà separare i ganci sui lati della tavola. Quando è aperta misura 70x80x80 cm, mentre chiusa misura 7x79x40. La struttura è in acciaio e il piano in melamina con bordo in alluminio. Un’ulteriore grande vantaggio di questa tavola da campeggio Decathlon è che i suoi piedi sono rimovibili, evitando che si sprofondi nella sabbia se la portate in spiaggia.

4.8/5 - (6 votes)