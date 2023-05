Quechua lo fa di nuovo: crea la sedia da campeggio perfetta e viene venduta da Decathlon.

Sedia da campeggio Quechua: comodità e qualità per le tue avventure all’aria aperta

Con l’arrivo della primavera, aumentano le temperature e si può finalmente godere di attività all’aria aperta come andare in spiaggia, in piscina o fare campeggio, a seconda che si preferisca il mare o la montagna, tra molte altre opzioni di svago e divertimento. Oggi ti presentiamo la sedia da campeggio di Quechua, la sedia perfetta per goderti la natura con il massimo comfort che puoi trovare solo da Decathlon… e ad un prezzo super conveniente!

Quechua è il marchio di proprietà di Decathlon per tutti gli articoli relativi alla montagna, dall’abbigliamento alle scarpe, agli accessori, all’attrezzatura e tutto ciò di cui hai bisogno per goderti la tua avventura in modo comodo e sicuro in ogni momento. La catena francese dispone di un ampio team di esperti alpinisti che si occupano del design di ogni prodotto, seguendo i parametri necessari per garantire tutti gli standard di qualità e sicurezza, oltre a fornire le migliori prestazioni agli utenti.

La sedia da campeggio di Quechua: comfort e funzionalità a portata di mano

La sedia da campeggio pieghevole con braccioli Quechua Basic è una delle migliori sedie che puoi portare in montagna, poiché ti offre comfort e funzionalità che ti piaceranno molto, il tutto con un’ottima ratio qualità-prezzo in cui sicuramente vale la pena investire. Questa meraviglia di sedia ha attualmente un prezzo di 19,99€, un’occasione imperdibile considerando tutto ciò che offre e il vantaggio che ne potrai trarre se sei un campeggiatore abituale.

Questa fantastica sedia da campeggio di Quechua è pieghevole, quindi potrai riporla comodamente quando non la utilizzi per risparmiare spazio e aprirla quando ne avrai bisogno. In un paio di mosse potrai sia aprirla che chiuderla, senza perdere nemmeno un minuto. Uno dei suoi grandi vantaggi è che ha un portabicchieri, così potrai sederti e goderti il paesaggio con la tua bevanda adagiata, il che risulterà molto comodo per non doverla tenere sempre in mano e rischiare che si riscaldi.

È una sedia compatta con una maniglia integrata per trasportarla facilmente e comodamente, dotata di altre caratteristiche interessanti come due braccioli, 41 cm di altezza del sedile, un peso di 2,8 kg e dimensioni di 77,5 x 20 x 17 cm. È importante notare che può sostenere un peso massimo di 110 kg, una grande capacità di carico grazie all’eccellente solidità data dai tubi e dai tessuti.

