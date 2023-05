Quechua lo fa di nuovo: crea la sedia da campeggio perfetta e viene venduta da Decathlon.

Sedia da campeggio Quechua: comfort e convenienza a portata di mano

Con l’arrivo della primavera, le temperature iniziano a salire e si possono finalmente godere di attività all’aria aperta, come andare in spiaggia, in piscina o fare campeggio, sia in montagna che al mare, tra molte altre opzioni di svago e divertimento. Oggi vi mostriamo la sedia da campeggio Quechua, la sedia perfetta per godersi la natura con il massimo comfort, che potete trovare solo su Decathlon… e ad un prezzo vantaggioso!

Quechua è il marchio di proprietà di Decathlon per tutti gli articoli legati alla montagna, come abbigliamento, calzature, accessori, attrezzature e tutto ciò di cui avete bisogno per godervi la vostra avventura in modo comodo e sicuro. La catena francese ha un ampio team di esperti alpinisti che si occupa del design di ogni prodotto, seguendo i parametri necessari per garantire la massima qualità e sicurezza, oltre a fornire le migliori prestazioni agli utenti.

La sedia da campeggio Quechua Basic

Stiamo parlando della sedia pieghevole da campeggio con braccioli Quechua Basic, una delle migliori sedie che potete portare in montagna, che vi offre comfort e prestazioni eccezionali, il tutto ad un’ottima rapporto qualità-prezzo, che merita sicuramente di essere preso in considerazione. Questa meravigliosa sedia ha attualmente un prezzo di 19,99 €, un vero affare se si considera tutto ciò che offre e l’utilizzo che ne potete fare se andate spesso in campeggio.

Questa fantastica sedia da campeggio di Quechua ha il grande vantaggio di essere pieghevole, quindi potete comodamente riporla quando non la usate e aprirla quando ne avete bisogno, in un paio di movimenti. Uno dei suoi grandi vantaggi è il porta bicchieri, in modo da poter gustare il paesaggio con la bevanda appoggiata su di esso, senza doverla tenere sempre in mano e senza che si scaldi.

È una sedia compatta con un manico integrato per un facile e comodo trasporto, con altre caratteristiche interessanti come due braccioli, un’altezza del sedile di 41 cm, un peso di 2,8 kg e dimensioni di 77,5 x 20 x 17 cm. È importante sottolineare che può supportare un peso massimo di 110 kg, grazie alla solida struttura dei tubi e dei tessuti.

