Quattro ragioni per cui la crisi petrolifera sarà “di breve durata”

Il petrolio Brent ha sfiorato questa settimana i 140 dollari al barile ($ 139,12) mentre il Texas occidentale era superiore a $ 130 ($ 133,46). Entrambi hanno segnato massimi dal 2008 a causa della crisi geopolitica che si è scatenata dopo l’invasione russa dell’Ucraina e del timore di un problema di penuria.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno vietato l’importazione di petrolio russo.che ha portato a questi forti rialzi del greggio, e ora resta da vedere come si evolverà la situazione, sia in termini di prezzi che di carenza di offerta.

Julius Baer invita alla calma e afferma con forza che, lungi da ciò che sembra, “il mondo non sta per finire il petrolio”. Relativizza le decisioni degli Stati Uniti e del Regno Unito e commenta che l’ampio stoccaggio strategico colma qualsiasi lacuna nell’offerta. Per quanto riguarda l’escalation dei prezzi, lo crede forti aumenti saranno seguiti da cali in “settimane e mesi, non anni”.

Berenberg espone anche una serie di ragioni per spiegare la sua tesi principale, “che la crisi petrolifera rischia di essere di breve durata”. Pertanto, analizza tutte le principali crisi del prezzo del petrolio dagli anni ’90 e giunge alle seguenti conclusioni:

1. Il prezzo rimane ben al di sotto dei massimi in termini reali. In termini nominali, il prezzo del greggio Brent questa settimana ha raggiunto il massimo di luglio 2008. Tuttavia, questi analisti spiegano che, in termini reali, il rialzo è molto meno estremo. “I prezzi attuali sono ancora del 36% inferiori ai massimi del 2008. Ci vorrebbero 180 dollari al barile per tornare ai livelli di luglio 2008 in termini reali”.

2. Il la situazione è molto diversa da quella vissuta negli anni ’70, sottolineano. Le economie avanzate oggi dipendono molto meno dal petrolio rispetto a 50 anni fa. L’offerta mondiale è molto più competitiva e, quindi, elasticoa differenza di quanto accadde allora, quando l’OPEC controllava il mercato.

3. Aumento del prezzo del petrolio di solito non sono associati a un trascinamento “significativo e duraturo” sui risultati economici, aggiungono. Sebbene riconoscano che ci sarà un “successo a breve termine” a causa dell’aumento dei prezzi del greggio e che nel primo e nel secondo trimestre molte economie europee “probabilmente ristagneranno”, minimizzano l’impatto a medio termine. “Per l’Europa continentale, le interruzioni della fornitura di gas naturale potrebbero essere un problema più grande rispetto alla crisi del prezzo del petrolio”, avvertono.

4. Un anno dopo uno shock petrolifero, ad eccezione della crisi finanziaria mondiale del 2008, il PIL reale nelle principali economie avanzate è stato in genere più elevato. “In generale, gli shock del prezzo del petrolio non deviano la crescita per molto tempo”, spiegano questi esperti.

IN PRINCIPALE RISCHIO

Il rischio principale che la situazione vada storta è quello L’Unione Europea (UE) si unisce agli Stati Uniti nell’embargo petrolifero. Se le forniture di petrolio russo ai mercati mondiali – l’11% del totale – venissero drasticamente ridotte, “lo shock dell’offerta globale che ne deriverebbe probabilmente provocherebbe un colpo più profondo nel breve termine, seguito da un recupero molto più lento dopofino a quando altri produttori mondiali non compenseranno il calo della produzione russa”, conclude Berenberg.