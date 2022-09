Quattro cose che rendono i cani molto felici

Il alimentazione è la base per sviluppando di qualsiasi essere vivente. In caso di cani, è fondamentale fornire loro pasti quotidiani equilibrati e vari, con sostanze nutritive, di qualità e non solo trasformati. Che gli piaccia è anche importante.

I veterinari possono aiutare a creare una dieta specifica per il cane in questione in base alla sua età, taglia, condizioni fisiche e razza.