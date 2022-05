Quattro casi di vaiolo delle scimmie rilevati in Catalogna

Il ‘ministero’ di La salute ha confermato quattro casi di vaiolo delle scimmie in Catalogna. Tutti i positivi rilevati fino ad oggi hanno relazione con altri casi rilevati in Spagna, come precisato dalle autorità sanitarie in un comunicato diffuso questo giovedì pomeriggio. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sullo stato di salute di questi pazienti e, come dettagliato da Salut,”Per motivi di riservatezza, non verranno forniti ulteriori dettagli sui casi confermati.“.

Venerdì scorso, l’Hospital Clínic ha annunciato che stava indagando sul primo caso sospetto di vaiolo delle scimmie in Catalogna. Questo era il unica diagnosi allo studio che era trapelata finora. Anche così, come ha spiegato pochi giorni fa il Segretario alla Sanità Pubblica, teste di carmen, Tutto indicava che i primi positivi per questo virus in Catalogna avrebbero cominciato a comparire nel giro di pochi giorni. Come è successo nel resto delle comunità autonome.

In Spagna, secondo l’ultimo bilancio fornito dal Ministero della Salute, Sono stati confermati 84 casi positivi di orthopoxvirus Y 73 casi sono stati esclusi dopo aver dato negativo ai test analizzati. Nel ultime 24 orei laboratori hanno ricevuto 57 nuovi casi sospetti analizzare. In Madridla comunità che aggiunge il maggior numero di positivi finora, i casi confermati di vaiolo delle scimmie sono 65. Questo giovedì, inoltre, il Ministero della Salute di Madrid ha segnalato il primo caso di vaiolo delle scimmie in una donna.

Protocollo attivato

Martedì scorso, 17 maggio, le autorità sanitarie spagnole hanno attivato le allerte per il monitoraggio epidemiologico di questo virus. Il Centro per il coordinamento degli avvisi e delle emergenze sanitarie (CAAES), guidato da Fernando Simón, ha chiesto alle comunità autonome di attuare i protocolli pertinenti per monitorare la possibile diffusione di questo virus tra la popolazione. In Catalogna, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica (XVEC) ha a sua volta diramato un’allerta ai centri sanitari del territorio per segnalare casi sospetti.

Il tre criteri clinici ed epidemiologici che in questo momento sono sul tavolo per rilevare casi sospetti di vaiolo delle scimmie sono i seguenti: persone che sono state in contatto con un paziente confermato, che hanno rapporti sessuali con uomini o che hanno viaggiato in aree endemiche di questa malattia e che hanno sintomi come febbre, mal di testa e lesioni cutanee coerenti con la malattia.

“Il processo per confermare richiede potenziali casi sospetti di vaiolo delle scimmie microbiologia e studi di sequenziamento che non sono immediati”, sottolineano dal ‘ministero’ della Salute. Per questo, almeno ora, è ritardare il processo diagnostico di questa malattia infettiva.