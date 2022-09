Quarta dose covid | Josefa Pérez, la prima persona in Catalogna a ricevere il vaccino

Il vaccinazione covid-19 in Catalogna è tornato questo lunedì al suo punto di partenza: il Casa di riposo Feixa Llarga di L’Hospitalet de Llobregat (Barcellona). Quasi due anni fa, nel dicembre 2020, una donna anziana, Josefa Pérez, allora 89enne, diventava uno dei simboli della pandemia ricevendo il primo vaccino contro il coronavirus nel territorio. Questo lunedì Josefa ha rimesso il braccio per ricevere la prima quarta dose di covid-19 e, inoltre, il vaccino per l’influenza.

“È un vaccino adattato, bivalente, che ha la variante di Wuhan e le BA.4 e BA.5, quindi si adatta alla variante che circola nel nostro ambiente”, ha spiegato il Segretario alla Sanità Pubblica, Teste di Carmen. Sono chiamati a prendere la quarta dose di covid, insieme all’influenza, il Persone con più di 60 anni. Anche quelli che hanno meno di 60 anni ma ce l’hanno qualche fattore di rischio.

Il Ministero della Salute ha avviato il vaccinazione simultanea contro i due virus in di età superiore agli 80 anni che vivono in case di riposo. In Catalogna ci sono circa 400.000 persone che hanno più di 80 anni, di cui 40.000 vivono in case di cura. “Chiameremo le persone di 80 anni o più anni che non si trovino in residenze per vaccinarsi nel proprio centro di cure primarie (CAP) o in locali autorizzati dai comuni”, ha affermato il ‘consulente’ della Sanità, Josep Maria Argimon.

Inoltre, “da pochi giorni”, il reparto aprirà l’appuntamento affinché le persone da 60 anni o più nei loro centri sanitari. Questa striscia non può ancora essere vaccinata. “Vi faremo sapere in tempo” Lo ha sottolineato il ‘consulente’, che ha anche precisato che “le persone sotto i 60 anni senza alcun fattore di rischio non hanno bisogno di una quarta dose”, né di un vaccino antinfluenzale.

Argimon ha ricordato il “Momento chiaramente emotivo” ha vissuto due anni fa in questa residenza a L’Hospitalet, quando Josefa Perez, Ora 91 anni, è diventata la prima catalana a ricevere il vaccino covid-19. “Le cose sono cambiate molto epidemiologicamente, il vaccino ci ha permesso di vedere la luce in fondo al tunnel. Fa parte della soluzione”, ha sottolineato Argimon.

Inoltre, poiché la situazione epidemiologica è ora migliore di allora e molte persone sono immunizzate (grazie al vaccino e grazie al fatto che hanno passato il virus), non c’è fretta. “Faremo questa vaccinazione con il la tranquillità questo ci dà l’immunità acquisita”, ha affermato Argimon. Questa è la prima volta durante la pandemia che le autorità sanitarie vaccinano con vaccini adattati alle varianti.