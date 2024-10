Lo sappiamo tutti, i nostri amici a quattro zampe non vivono tanto quanto noi. Ma quanto vive un cane in media ? Questa è una domanda che molti proprietari di cani si pongono. Ad essa non esiste una risposta semplice e diretta, poiché l’aspettativa di vita dei cani dipende da vari fattori come la razza, la taglia, lo stato di salute e lo stile di vita del nostro amico peloso.

Fattori che influenzano l’aspettativa di vita dei cani

Influenza della razza e dello stile di vita

L’aspettativa di vita media di un cane varia molto in base alla razza. Alcune razze sono naturalmente più longeve di altre. A questo si aggiunge l’influenza dello stile di vita: un cane che viene regolarmente esercitato, alimentato correttamente e visitato regolarmente dal veterinario avrà sicuramente una vita più lunga rispetto ad un cane che non riceve queste cure.

Dopo questa breve introduzione sulle diverse variabili che entrano in gioco quando parliamo dell’aspettativa di vita dei cani, approfondiamo ora il legame tra razza e longevità.

Razze e longevità : quale correlazione ?

Differenze tra le razze

Esistono notevoli differenze nell’aspettativa di vita tra le varie razze canine. I cane toy, ad esempio, hanno un’aspettativa di vita media inferiore rispetto a molte altre razze (13, 8 anni), a causa di una serie di problemi di salute che affliggono questi cani di taglia molto piccola. Al contrario, ci sono razze che vivono in media più di 14 anni.

Problemi respiratori

I cani con un muso molto piatto tendono ad avere un’aspettativa di vita più breve a causa dei problemi respiratori che possono sviluppare. Questo è il caso, ad esempio, del Bulldog inglese e del Pug.

E’ evidente quindi come la razza possa influire sulla durata della vita del cane. Ma quanta incidenza ha l’altezza dell’animale ?

L’impacto della taglia sulla durata della vita canina

Durata della vita in base alla taglia

Taglia Aspettativa media di vita Piccole razze (5-10 kg) 14, 2 anni Razze medie (10-20 kg) 13, 6 anni Grandi cani (20-40 kg) 12, 5 anni Cani molto grandi (+40 kg) 10, 6 anni

In generale, i cani più piccoli tendono a vivere più a lungo rispetto ai cani più grandi. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui la velocità di invecchiamento.

Velocità di invecchiamento

La velocità di invecchiamento è più rapida nei cani di taglia grande. Per esempio, le razze giganti, come i San Bernardo o i Dogue de Bordeaux, possono essere considerate anziane già a partire dai 6 o 7 anni.

In seguito a queste osservazioni sulla correlazione tra taglia del cane e aspettativa di vita, ci chiediamo quindi: come stimare l’età del nostro amico a quattro zampe in anni umani ?

Come stimare l’età di un cane in anni umani ?

Calcolo dell’età

Contrariamente alla credenza popolare che un anno umano equivalga a sette anni di cane, la conversione non è così semplice. L’età del cane varia a seconda della sua taglia e della sua razza. In generale, si può dire che i cani maturano molto più rapidamente durante i primi due anni di vita rispetto agli esseri umani.

Dopo aver appreso come calcolare l’età dei nostri amici pelosi rispetto ai nostri anni, vediamo ora quali sono stati i record registrati per quanto riguarda la longevità dei cani.

I record di longevità dei cani

Cani più longevi

Nonostante le medie dicate prima, ci sono sempre delle eccezioni alla regola. Alcuni cani hanno vissuto ben oltre le aspettative medie per la loro razza o taglia.

Il caso di Bluey

Il record mondiale per il cane più vecchio è detenuto da un Australian Cattle Dog di nome Bluey, che ha vissuto fino all’età di 29 anni e 5 mesi.

Ora che abbiamo visto quali possono essere i record per quanto riguarda l’età dei cani, passiamo ad alcuni consigli pratici su come possiamo aiutare il nostro amico a quattro zampe a vivere più a lungo.

Consigli pratici per prolungare la vita del tuo compagno a quattro zampe

Alimentazione corretta

Una dieta equilibrata e nutriente può fare molto per prolungare la vita del tuo cane. L’alimentazione può prevenire molte malattie.

Esercizio fisico regolare

L’esercizio fisico non solo mantiene il tuo cane in forma, ma contribuisce anche alla sua felicità. Un cane felice tende a vivere più a lungo.

Visite veterinarie regolari

I controlli regolari dal veterinario aiutano a diagnosticare precocemente eventuali problemi di salute, aumentando così le probabilità di una vita più lunga per il tuo amico peloso.

Dopo aver elencato alcune misure preventive che ogni proprietario dovrebbe considerare al fine di garantire una vita sana al suo animale domestico, ci chiediamo ora se possiamo davvero aumentare l’aspettativa di vita dei nostri cani.

Possiamo veramente aumentare l’aspettativa di vita dei nostri cani ?

Miglioramenti nel tempo

Negli ultimi anni, c’è stata un’evidente miglioria dell’aspettativa di vita media dei cani, grazie a una migliore alimentazione e a una maggiore attenzione alla loro salute. Attualmente, l’aspettativa di vita media si aggira intorno ai 12-13 anni, con variazioni in base alla razza e alle dimensioni del cane.

Aspetti positivi

È quindi possibile che la nostra cura e attenzione possano effettivamente aiutare i nostri amici pelosi a vivere più a lungo. Una combinazione di alimentazione sana, esercizio fisico regolare e cure veterinarie preventive può sicuramente fare la differenza.

Per riassumere quanto detto in questo articolo, l’aspettativa di vita dei cani è influenzata da vari fattori come la razza, la taglia, lo stato di salute e lo stile di vita. E anche se non possiamo cambiare alcuni aspetti come la razza o le predisposizioni genetiche, ci sono molte cose che possiamo fare per garantire che il nostro amico a quattro zampe abbia una vita lunga e felice. Ricordiamoci sempre che ogni anno in più che passiamo con il nostro fedele compagno è un dono prezioso.

