Quanto dovresti dare la mancia se viaggi in questi paesi?

In tempi di viaggi e cambio di paesici sono molte variabili di cui dobbiamo tenere conto per vivere come turisti in un’altra località internazionale.

Non è successo a te? al momento di lasciare la Spagna incontrare altre culture, costumi e modi leggermente diversi di vivere la quotidianità? Ebbene, in questo articolo vi diciamo una domanda che può sembrare insignificante ma che varia a seconda del Paese e che è più importante di quanto pensiamo: la mancia che abbiamo lasciato.

Poche persone penserebbero lasciare 30 euro in mancia in un ristorante in Spagna, ma a volte in paesi come gli Stati Uniti può anche sembrare poco, dato che è rimasto tra il 15 e il 20% dell’importo totale. Pertanto, se il conto ammonta a 200 euro, il minimo che dovrebbe essere lasciato come mancia è di 30 euro.

Se non conosci le norme culturali del paese che stai visitando, puoi trovarti in situazioni imbarazzanti, soprattutto quando si tratta di denaro.

Pertanto, un’indagine condotta da StressFreeCarRental rivela la quantità di mancia che dovrebbe essere lasciata in diversi paesi del mondo.

Australia

Sebbene la mancia non sia consuetudine in Australia, aggiungere il dieci percento o arrotondare per eccesso l’importo totale del conto è qualcosa che il personale apprezzerà sempre.

Brasile

Le mance in Brasile dovrebbero essere lasciate discrete, poiché i brasiliani di solito sono piuttosto riservati quando si tratta di cambiare denaro. È comune per i ristoranti brasiliani addebitare ai commensali una tassa di servizio del dieci percento. Tuttavia, i camerieri apprezzano sempre che venga lasciato un extra dal cinque al dieci percento del conto totale come mancia in contanti.

Cina

Nella Cina continentale non sono previste mance di alcun tipo. Inoltre, in alcuni luoghi questo è persino disapprovato. Tuttavia, alcuni ristoranti di fascia alta e luoghi molto turistici possono essere abituati a ricevere piccole mance.

Croazia

Le regole sulle mance croate variano a seconda dello stabilimento. In generale, il resto viene solitamente lasciato nei bar, una mancia compresa tra il tre e il cinque percento dell’importo totale del conto in luoghi e ristoranti più informali e una mancia tra il dieci e il quindici percento negli esercizi di categoria superiore.

Egitto

In Egitto, è consuetudine che i turisti lascino tra il cinque e il dieci per cento dell’importo del conto come mancia in contanti ai camerieri.

Francia

I ristoranti, i bar e le caffetterie francesi spesso includono un costo del servizio nel conto finale, quindi non c’è bisogno di lasciare la mancia. Tuttavia, i lavoratori apprezzeranno una piccola mancia come segno di apprezzamento.

Germania

Come nel resto d’Europa, in Germania non esiste una cultura delle mance radicata, anche se i camerieri e gli autisti apprezzeranno un arrotondamento del conto o una piccola mancia.

India

In India, la mancia è considerata del tutto facoltativa e mai prevista, ma i camerieri e le cameriere apprezzeranno sempre una piccola mancia del dieci percento dell’importo totale quando non viene addebitato il servizio.

Italia

Anche se in Italia non è consuetudine dare la mancia nei locali, è spesso apprezzato che i turisti aumentino il conto per mostrare il loro apprezzamento ai camerieri. Ricordati di lasciare la mancia in contanti per assicurarti che la cameriera possa riceverla direttamente.

Giappone

In Giappone, la mancia è spesso percepita come un complimento. Tuttavia, i lavoratori generalmente si rifiutano di accettarlo. Inoltre, in certe occasioni possono anche considerarlo un insulto. Le rigide aspettative culturali giapponesi ritengono che un buon servizio dovrebbe essere la norma e non qualcosa da premiare.

Olanda

Nei Paesi Bassi, il modo in cui la gente del posto e i turisti possono ringraziare il buon servizio è offrire ai camerieri di tenere il resto o dare loro piccole mance, anche se la legge olandese richiede che gli stabilimenti includano le mance nelle loro bollette.

Spagna

Molti paesi europei, come la Spagna, aggiungono un addebito ai conti per il servizio offerto. Per questo motivo, la mancia non è né prevista né consuetudine. Tuttavia, offrirlo è considerato un generoso atto di ringraziamento.

Tailandia

La mancia non è consuetudine in Thailandia, ma sono graditi piccoli consigli per un buon servizio.

Emirati Arabi Uniti

Nelle città degli Emirati come Dubai, mentre devi pagare il 10% dell’importo totale del conto per il servizio, il personale si aspetta una mancia aggiuntiva compresa tra il 15 e il 20% in segno di gratitudine.

Stati Uniti d’America