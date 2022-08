Quanti paesi non hanno (né hanno avuto) un solo caso di covid?

Dopo più di due anni di pandemiala riduzione del numero dei contagi ha portato i paesi del Unione europea (UE) per allentare le restrizioni e le misure contro covid-19 nei primi mesi del 2022.

Le autorità sanitarie, però, invitano a non abbassare la guardia per evitare a nuova ondata di contagi.

Tuttavia, come nei fumetti di “Asterix e Obelix”, c’è un piccolo villaggio – in questo caso, tre piccoli paesi che resistono alle sfide del covid, secondo le informazioni pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul suo sito web.

Da 13 a 5 in 10 mesi

Ad agosto dello scorso anno, la lista dei paesi ‘covid free’ è salita a 13. Ma in 12 mesi Tonga (11.264), Niue (9 casi), Nauru (3 casi), Micronesia (7 casi), Kiribati (3.094 casi), Isole Cook (5.443 casi), Samoa americane (6.065 casi), Tuvalu (8 casi) e l’ultima, Corea del nordche si sospetta abbia 1,8 milioni di casi, anche se è una cifra non ratificata dalle autorità sanitarie, quindi l’OMS continua a dichiarare di avere zero casi.

In caso di Turkmenistanuno dei presunti paesi con zero casi covid, è simile a quello della Corea del Nord per il suo oscurantismo riguardo alla malattia. È un Paese a regime totalitario, situato in Asia centrale, dove è vietato parlare di covid. Tanto che ai media e alla popolazione in generale è vietato menzionare la parola.

Per mesi, alla società è stato vietato di indossare maschere e coloro che l’hanno fatto rischiano il carcere. Si cominciò infatti a raccomandare alla popolazione di indossarli solo per proteggersi dalla polvere della città. Allo stesso modo, ai cittadini è stato chiesto di mantenere una distanza sociale di un metro, senza ulteriori spiegazioni.

Un’unica isola abitata

Il trio che sopravvive senza covid è, oltre a Turkmenistan, Tokelau arcipelago situato in Oceania, a sud dell’Oceano Pacifico- e Sant’Elena -Isola dell’Oceano Atlantico, situata a più di 1.800 chilometri dalla costa occidentale dell’Angola. Il Isola Pitcairnun territorio britannico d’oltremare di 5 km quadrati e l’unica isola abitata, che dista più di 2.100 km da Tahiti, faceva parte di questo gruppo, ma ha recentemente registrato quattro casi.