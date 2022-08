Quanti infedeli ci sono nella tua città? Lo rivela questa classifica di una piattaforma di incontri

Ci sono appuntamenti che non mancano mai e questo è uno: quando il estateil piattaforma di incontri extraconiugali con Ashley madison pubblica la sua famosa mappa del città di Spagna con più persone infedeli. Il rete sociale di coppie punti sulla mappa 20 località distribuito in tutta la penisola iberica. Quest’anno la Catalogna è al primo posto della classifica: tre città catalane sono tra le cinque più numerose sleale.

È chiaro che il movimento non monogamo Sta investendo sempre di più la Spagna, sia per una relazione concordata, sia per una relazione segreta. Gli spagnoli, e in particolare i catalani, cercano più di quello che offre la monogamia tradizionale”, dice. Christoph Kraemerdirettore europeo di Ashley Madison.

La piattaforma incrocia due dati per ottenere le città con il massimo avventure d’amore: il numero di imbroglioni registrati nell’applicazione in relazione alla popolazione totale di ciascun luogo. In questo modo, la mappa mostra come la Catalogna sia la comunità autonoma dove ci sono più relazioni poligamiche.

Manresa guida la classifica e Sabadell scala le posizioni

Manresa guida ancora una volta la mappa delle città con le persone più infedeli dello Stato. Il Barcellona scende di un gradino ed è in terza posizione. Rispetto all’estate precedente, a Sabadell si è accesa la fiamma delle avventure: ha scalato otto posizioni e si è piazzata tra le prime 5.

Leone È la seconda città con il maggior numero di palchi del paese e Bomba a mano Completa le prime cinque posizioni. Il resto delle grandi città non sfugge allo studio di Ashley Madison.

Le 20 migliori città con le persone più infedeli in Spagna questo 2022

1. Manresa

2. Leone

3. Barcellona

4. Melograno

5. Sabadell

6. Bilbao

7. Madrid

8. Valenzano

9. Alicante

10. Castellon

11. Vigo

12. Alcalà de Henares

13. La Coruna

14. Terrassa

15. Siviglia

16. Gijon

17. San Sebastiano

18. Saragozza

19. Málaga

20. Pamplona