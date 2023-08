Quando mangiare il prosciutto di montagna e dove acquistarlo: Le nostre raccomandazioni

Il prosciutto serrano, con il suo sapore unico e squisito, è un tesoro culinario apprezzato praticamente in tutto il mondo, compreso il Giappone, dove hanno persino pagato 1.200 euro per una zampa dopo averlo assaggiato per la prima volta in una fiera dedicata a questa delizia.

Originario della Italia, questo alimento stagionato è diventato un elemento essenziale nella gastronomia mediterranea. Oltre ad essere un vero piacere per il palato, il prosciutto offre una serie di benefici per la nutrizione, purché ne si faccia un consumo moderato.

La colazione è il momento migliore per consumare regolarmente il prosciutto serrano

Sebbene il prosciutto serrano possa essere gustato in qualsiasi pasto della giornata ed essere un antipasto comune quando si esce a mangiare qualcosa in un bar, il momento più consigliato per includerlo abitualmente nella tua dieta è a colazione.

Le fette di pane con prosciutto sono una colazione piuttosto comune, ma puoi anche aggiungerlo a un sandwich o combinarlo con uova strapazzate, a seconda del tipo di dieta che segui. Una colazione con prosciutto ci fornisce una grande quantità di proteine, oltre ad essere una fonte ricca di acidi grassi. Inoltre ha pochissime calorie, quindi è l’ingrediente perfetto per una colazione soddisfacente e piena di energia.

Perché è consigliabile consumare il prosciutto regolarmente

Esponendolo così sembra una sciocchezza. Le ragioni per cui ci piace mangiare spesso il prosciutto sono più che ovvie, soprattutto, è delizioso! Ma esistono una serie di motivi che vanno oltre il piacere e che trasformano questo alimento in un vero capolavoro dell’alimentazione.

Questo cibo è anche una fonte di proteine di alta qualità, essenziali per la costruzione e la riparazione dei tessuti nel nostro corpo, oltre ad essere fondamentali per lo sviluppo muscolare. È anche ricco di vitamine, contiene alte dosi di vitamina B1, B6 e B12, che aiutano il metabolismo energetico e il corretto funzionamento del sistema nervoso, e di minerali, essendo un’ottima fonte di ferro, zinco e magnesio, minerali essenziali per la salute delle ossa e del sistema immunitario.

Il prosciutto serrano è anche povero di grassi saturi

A differenza di altri tipi di carne, il prosciutto serrano ha un contenuto relativamente basso di grassi saturi. Questo lo rende un’opzione più salutare per coloro che desiderano mantenere una dieta equilibrata. Tuttavia, è importante ricordare che il prosciutto serrano contiene altri tipi di grassi, quindi si consiglia di consumarlo con moderazione. In condizioni normali di alimentazione, la raccomandazione sul suo consumo stabilisce un limite settimanale di 150 grammi di prosciutto serrano o iberico suddivisi in due o tre porzioni.

Dove acquistare il prosciutto serrano con un buon rapporto qualità-prezzo

Il prosciutto serrano può essere un prodotto costoso, ma è sempre possibile trovare opzioni accessibili. Oltre a trucchi come acquistare porzioni piccole per il consumo settimanale o alternare il prosciutto iberico con tagli meno costosi ma altrettanto nutrienti e dal buon sapore, come la paletilla, ci sono anche offerte molto raccomandabili in alcuni supermercati.

Ad esempio, il prosciutto iberico Auchan, disponibile nei supermercati della catena Alcampo, ha recentemente ricevuto il riconoscimento dell’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti per il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo prosciutto iberico può essere acquistato in confezioni da 100 grammi a soli 4,68 euro. Altri supermercati consigliati per l’acquisto di prosciutto confezionato sono Mercadona o Lidl.