Quando la malaria ha ucciso gli europei, di Xavier Carmaniu Mainadé

Determinati a sottomettere definitivamente il covid-19, dal primo mondo potremmo non aver prestato sufficiente attenzione a notizie mediche di grande importanza per il futuro dell’umanità: l’OMS ha dato il via libera all’avvio di una massiccia campagna di vaccinazione contro la malaria. Ogni anno questa malattia uccide 400.000 persone, 260.000 delle quali sono bambini africani di età inferiore ai cinque anni.

Tutto questo sembra essere molto lontano dalla nostra Europa privilegiata, ma non molto tempo fa la malaria affliggeva anche il Vecchio Continente. Per secoli è stato presente in questa parte del mondo. In effetti, il suo nome significa “aria cattiva” in italiano antico. Il termine nasce nel medioevo, quando i medici, basandosi sulle conoscenze ereditate dall’antica Roma, credevano che le malattie si trasmettessero attraverso le fetide emanazioni di acque impure. Secondo loro, questi cattivi odori (cattiva aria) causavano malattie. Oggi la cosiddetta teoria miasmatica è un’ipotesi totalmente superata dalla scienza.

Durante IV e V secolo a.C. C., la medicina greca ippocratica descriveva che vicino a dove c’era acqua stagnante, proliferavano casi con febbre facilmente identificabile con la malaria. A Roma ci sono anche testimoni di episodi simili durante il I e II secolo d.C C. Infatti, secondo un articolo pubblicato sulla rivista ‘Medical History’ dal team dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Università di Manchester guidato dal Dr. Robert Sallares, indica il La malaria come uno degli elementi chiave della caduta dell’Impero Romano, a causa della grande mortalità che ha causato.

Successivamente, in epoca medievale, avanzò oltre la penisola italiana e raggiunse le zone dell’attuale Francia, Germania e Regno Unito. Ciò è stato reso possibile sia dalle condizioni meteorologiche favorevoli sia dalla crescita urbana delle città. L’aumento della densità di popolazione ha favorito la comparsa di malattie contagiose.

La malaria era una delle tante malattie che Gli europei si sono diffusi in tutta l’America quando iniziarono a colonizzare quel continente. Fu lì che trovarono i primi rimedi naturali per combattere le febbri: l’albero di china, da cui il chinino. Il rimedio fu presto importato in Europa e questo forse evitò un vero disastro in Francia. Quando nel Seicento Luigi XIV gli fu messo in testa di convertirsi Versailles nel palazzo più grande mai visto, ha mobilitato 36.000 lavoratori. Molti di coloro che costruirono i giardini morirono di malaria. Le fonti parlano di “migliaia” di vittime, senza specificare il numero. Lo stesso erede al trono, il Delfino, contrasse la malattia ma si salvò grazie al chinino.

Secondo gli scienziati specializzati in paleomicrobiologia, la malattia stava avanzando quando un certo tipo di malattia zanzara Potrei trasmetterlo. Questo spiega perché è sempre apparso in zone umide. Ad esempio, dove sono stati realizzati i canali, come Saimaa (Finlandia) o Panama. O in trincea.

Durante Prima guerra mondiale, i soldati hanno trascorso mesi e mesi sepolti vivi in ​​lunghe linee del fronte scavate nel mezzo dell’Europa in condizioni antigieniche. Più mortali delle armi nemiche erano le malattie. Tra questi la malaria. L’impero britannico, nel solo 1917, perse 70.000 soldati a causa della febbre.

Gli Stati Uniti sono stati anche in grado di dimostrare che una malattia potrebbe essere mortale quanto l’esercito meglio armato. Durante Seconda Guerra Mondiale, mezzo milione di soldati dispiegati nell’area del Pacifico sono stati infettati e si stima che circa 60.000 siano morti di malaria.

Dal seconda metà del 20° secolo, la sua espansione è stata progressivamente controllata, anche se a costo di gravissime conseguenze per l’ambiente e la salute umana, soprattutto quando il Insetticida DDT per eliminare le zanzare. Da allora si trova nei paesi del cosiddetto Terzo Mondo e questo ha rallentato la ricerca di un rimedio. Tra le malattie ci sono anche differenze tra ricchi e poveri.

Il ritrovamento del vettore

sappi che il zanzara è stato il trasmettitore della malaria ha impiegato molti secoli. Il primo che poté dimostrarlo scientificamente e definitivamente fu il medico inglese ronald rossi, che era destinato all’India. Ha fatto la scoperta il 20 agosto 1897. E per questo motivo ogni anno in quella data viene commemorata la Giornata Mondiale della Zanzara.