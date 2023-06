Quando iniziano i saldi estivi 2023 di Zara, Mango, Lefties…?

Probabilmente stai già aspettando l’inizio dei saldi estivi. Sappi che stanno arrivando e così potrai approfittare di numerose offerte e sconti per pagare meno sui tuoi capi preferiti. E dopo di loro, inizia poi i secondi saldi estivi del 2023.

Vediamo quando di solito si svolgono nei tuoi negozi preferiti come Zara, Mango o Lefties.

Scopri quando iniziano i secondi saldi estivi del 2023

Anche se non ci sono date specifiche per l’inizio dei primi saldi, di solito sono intorno al mese di luglio, e talvolta in determinati luoghi solitamente alla fine di giugno, per ovviare e finire prima con i capi di stagione.

A volte ciò cambia se si tratta di negozi fisici o online perché in questi ultimi solitamente iniziano prima e anche nelle applicazioni. Se vuoi rimanere informato su tutto, senza lasciarti sfuggire nulla, la cosa migliore è iscriversi alle app e alle newsletter dei principali negozi, perché ti inviano di solito un’email che ti avvisa dell’inizio dei loro saldi.

In generale, il periodo va dal 1 luglio al 31 agosto. Quindi, quando si parla di secondi saldi, di solito si svolgono verso la fine di luglio.

Che sconti ci sono nei secondi saldi

Nei primi, e soprattutto in estate, le offerte sono interessanti, e ci sono sconti dal 50% al 70% per acquistare a prezzi più bassi. E nei secondi saldi estivi, troviamo ancora prezzi leggermente più bassi e sconti che possono arrivare fino all’80% e vedrai vere occasioni.

Tuttavia, se ti piace molto un capo, non aspettare fino alla fine perché potrebbe esaurirsi prima di quanto pensi. E soprattutto potrebbe non esserci la tua taglia perché si esaurisce subito, soprattutto nei capi più popolari.

Consigli

Guarda bene le etichette e cerca il prezzo iniziale e quello scontato

Chiedi quando sono i secondi saldi

Fai una lista dei capi che vedi in questo momento e mettili nel tuo carrello virtuale

Quando iniziano i saldi, allora puoi andare a cercare ciò che hai messo da parte e sarà più facile acquistare.

Tieni presente che quando iniziano i saldi sul sito web e nell’app, in pochi minuti potrebbero esaurirsi

Ci sono sempre occasioni che rimangono nei secondi saldi e quindi è il momento di acquistare

Presenta reclami nel caso in cui non vedi il prezzo precedente

