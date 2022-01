Quando inizia il capodanno cinese 2022?

Cina celebrerà quest’inverno la sua tradizionale festa di Capodanno cinese, una delle feste più importanti -se non la più- per il popolo del colosso asiatico. Questo 2022 inizierà formalmente secondo il calendario cinese il ‘Anno della Tigre‘ e gli asiatici lasceranno il ‘Anno del Bue‘. Per questo celebreranno questa festa per una settimana o 15 giorni, in cui i pasti in famiglia, i fuochi d’artificio e i regali dominano tradizionalmente gli incontri. Questo festival è anche conosciuto come il “Festival di Primavera”, soprattutto nella Repubblica popolare cinese, o il “Capodanno lunare”, in altri paesi asiatici dove viene anche commemorato. Ebbene, il calendario cinese, a differenza di quello gregoriano usato in Occidente, è governato dalle fasi del corpo celeste e il nuovo ciclo inizia quando compare la prima luna nuova del primo mese lunare.

La data del capodanno cinese cambia ogni anno, in modo simile alla Settimana Santa cristiana, ma questa festa è sempre concentrata nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Questo 2022 è caduto nel martedì 1 febbraio e i festeggiamenti durano tradizionalmente una settimana, quindi lo stato cinese ha dichiarato festività Dal 31 gennaio al 6 febbraio. Tuttavia, ci sono persone più spirituali che, per tradizione, prolungano i festeggiamenti per un’altra settimana, poiché ritengono che tornare prima al lavoro porti sfortuna. Le festività ufficiali durano fino al 6 febbraio e da allora in poi gran parte dell’attività economica viene rimproverata. Come chiusura definitiva delle festività, il 15 febbraio si terrà il “Festival delle lanterne” o anche noto come “Festival delle lanterne”, in cui i cinesi si godono spettacoli con lanterne colorate e mangiano palline di riso dolce chiamate ‘tanyuan ‘.

L’astrologia cinese è strutturata in un ciclo di dodici anni, in cui ognuno di essi è rappresentato da un animale e da un elemento. Nel 2022 inizierà l’Anno della Tigre d’Acqua, che si svolgerà dal 1 febbraio al 21 gennaio 2023. Una delle tradizioni più condivise durante queste celebrazioni è quella del ‘sul rosso‘, che consiste nel regalare ai bambini o ai parenti più piccoli, come augurio di buona fortuna, una busta rossa contenente una piccola somma di denaro. Una specie di bonus natalizio cinese. È tipico per i cinesi trascorrere il capodanno – 31 gennaio – con la famiglia e cenare abbondantemente, in cui il pesce è un piatto tradizionale associato alla prosperità, così come i ravioli (jiaozi) e le torte di riso (niángao). Passata la mezzanotte all’equatore, il lancio di petardi tinge i cieli delle città e dei paesi di tutto il gigante asiatico.