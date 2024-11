Quando inizia il Black Friday 2024 da Decathlon e fino a quando dureranno le offerte?

Con l’arrivo del Black Friday, gli appassionati di sport e shopping sanno che è il momento ideale per acquistare i prodotti desiderati a prezzi straordinari. Per Decathlon, questa occasione segna l’inizio di un periodo di sconti che consente di trovare tutto, dall’attrezzatura sportiva all’abbigliamento e agli accessori, a prezzi ridotti. Se sei tra coloro che attendono con impazienza questo evento, continua a leggere per scoprire quando inizia il Black Friday 2024 da Decathlon e fino a quando potrai approfittare delle fantastiche offerte.

Quando si svolge il Black Friday 2024 da Decathlon?

Il Black Friday 2024 avrà luogo venerdì 29 novembre, ma da Decathlon non dovrai aspettare fino a quel giorno per sfruttare le offerte. Il negozio di articoli sportivi ha organizzato una Black Week che inizierà venerdì 22 novembre e si estenderà oltre il Black Friday.

Sconti imperdibili durante la Black Week

Grazie a questa settimana di sconti, avrai accesso a riduzioni fino al 50% su una vasta gamma di prodotti, coprendo diverse discipline sportive e attività all’aperto. Inoltre, potrai usufruire della spedizione gratuita per tutti gli acquisti effettuati online, senza limiti di spesa o peso.

Non perdere questa opportunità per anticipare i tuoi regali natalizi o semplicemente concederti un regalo che desideri da tempo. Da Decathlon troverai tutto il necessario per praticare il tuo sport preferito o per avventurarti in uno nuovo.

Fino a quando durano le offerte del Black Friday da Decathlon

Come accennato, le offerte del Black Friday da Decathlon non si limitano solo al 29 novembre. Grazie alla Black Week, avrai accesso a prezzi scontati a partire dal 22 novembre fino al 2 dicembre, in modo da coprire anche il Cyber Monday, un altro giorno di offerte, con un focus maggiore sulla tecnologia. Questo significa che i clienti avranno più di una settimana per scoprire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi.

È importante notare che, sebbene le promozioni durino fino al 2 dicembre, molti articoli potrebbero avere disponibilità limitata, quindi è consigliabile non aspettare troppo per effettuare gli acquisti.

Quali sconti aspettarsi per il Black Friday di Decathlon?

Passando alle offerte, i sconti di Decathlon per il Black Friday sono vari e accattivanti, spaziando dall’abbigliamento e calzature sportive fino a materiali e attrezzature specifiche per ogni attività. Ecco alcuni esempi di ciò che potresti trovare online o nei negozi:

Biciclette : che tu stia cercando una mountain bike, una bici da strada, elettrica o pieghevole, Decathlon offre una vasta selezione di modelli e marche a prezzi convenienti. Potrai risparmiare fino al 40% su alcune biciclette e accessori come caschi e luci.

: che tu stia cercando una mountain bike, una bici da strada, elettrica o pieghevole, Decathlon offre una vasta selezione di modelli e marche a prezzi convenienti. Potrai risparmiare fino al 40% su alcune biciclette e accessori come caschi e luci. Paddle : se ami questo sport, non perdere le offerte sulle racchette, palle, scarpe e borse da paddle. Gli sconti possono raggiungere il 30% su articoli di alta qualità.

: se ami questo sport, non perdere le offerte sulle racchette, palle, scarpe e borse da paddle. Gli sconti possono raggiungere il 30% su articoli di alta qualità. Running : per chi ama correre, Decathlon offre tutto il necessario per migliorare le performance, dai costi di scarpe e abbigliamento fino a orologi e auricolari , con sconti fino al 50%.

: per chi ama correre, Decathlon offre tutto il necessario per migliorare le performance, dai , con sconti fino al 50%. Sport invernali : per chi ama la neve, ci sono sconti fino al 40% su sci, tavole da snowboard, scarponi e abbigliamento tecnico.

: per chi ama la neve, ci sono sconti fino al 40% su sci, tavole da snowboard, scarponi e abbigliamento tecnico. Fitness e body building: per chi desidera mantenersi in forma, Decathlon propone una vasta gamma di attrezzi per l’allenamento a casa, con risparmi fino al 30% su tapis roulant e pesi.

Questi sono solo alcuni esempi delle offerte di Decathlon per il Black Friday. Ti invitiamo a visitare il loro sito o i negozi per scoprire tutte le promozioni disponibili. Ricorda che sono a tempo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi non pensarci troppo e cogli questa opportunità unica.