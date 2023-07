Quando Ikea spopola grazie alla serie Netflix “Mercoledì” (Prezzi convenienti garantiti)

La nuova serie Netflix “Mercoledì” sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo dalla sua uscita internazionale. Infatti, è diventata la serie televisiva più vista in così poco tempo dopo la sua uscita. Per fare piacere ai suoi diversi consumatori, il marchio svedese Ikea ha deciso di mettere in vendita una collezione limitata ispirata a “Mercoledì”. Venduti a prezzi molto accessibili, i clienti si sono rallegrati di questa notizia di mobili neri e si sono diretti ai vari negozi in Francia o direttamente online. Scopri subito come il marchio ha colpito nel segno!

“Mercoledì”, la nuova serie Netflix che fa successo nel mondo

La serie “Mercoledì” racconta le diverse avventure della figlia della Famiglia Addams interpretata dall’attrice americana Jenna Ortega, che è il ruolo principale. Mercoledì Addams ama vivere in un universo in cui tutto è di colore nero. I suoi vestiti e la sua camera sono di questo stesso colore. In un episodio, si nota che tutti i mobili della sua camera sono molto semplici, ma comunque molto estetici.

Con mobili di colore nero, Mercoledì opta per una camera da letto scura, a differenza della sua coinquilina che preferisce elementi colorati. Grazie alla sua originalità e al suo umorismo, la serie Netflix è diventata la più vista nel mondo in pochi giorni. Dopo tre settimane sulla piattaforma di video on demand, sono state superate più di un miliardo di ore di visualizzazione. È la seconda serie in inglese più vista su Netflix dopo il fenomeno “Stranger Things”.

Ikea propone ora una collezione limitata a tema della serie “Mercoledì”

Dopo appena due settimane, il marchio svedese di mobili e arredamento decide di lanciare una collezione limitata di mobili. Questi mobili non sono normali perché assomigliano molto a quelli disponibili nella camera di “Mercoledì Addams” nella serie diretta da Tim Burton. Ikea ha saputo approfittare della situazione per aumentare le sue vendite in questa fine d’anno, perché ora molte persone desiderano avere la stessa camera della figlia della famiglia Addams.

Sono proposti ai consumatori diversi mobili e accessori, come una lampada da tavolo, un mobile per riporre o una scrivania. Inoltre, sono disponibili per la vendita a prezzi molto accessibili. È su Instagram, il suo social network, che Ikea ha deciso di svelare la sua nuovissima collezione, senza dimenticare di taggare Netflix allo stesso tempo.

Una nuova collezione che piace a tutti!

Questa nuova collezione è stata scelta molto bene, perché può piacere a tutti. Infatti, il nero è un colore che può facilmente inserirsi in una camera da letto, soprattutto per gli accessori come una lampada da tavolo. Quest’ultima è disponibile a meno di 50 euro ed è molto pratica per il tuo spazio di lavoro.

Allo stesso modo, il mobile per riporre può essere utilizzato facilmente per riporre vestiti, libri o anche per mettere piccole decorazioni. Il marchio Ikea è riuscito ad adattarsi alle nuove tendenze e non ha esitato a condividerlo rapidamente con la sua comunità.