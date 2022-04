Quando è la finale di UEFA Champions League: come guardarla online, canale TV, live streaming, data, ora di inizio

Quattro squadre rimangono in UEFA Champions League con le semifinali in programma questa settimana e la prossima settimana in onda su CBS e Paramount+. Manchester City e Real Madrid si affrontano in una semifinale, mentre il Liverpool affronta il Villarreal nell’altra. Vieni mercoledì prossimo, sapremo quali due squadre si daranno battaglia per il più grande premio nel calcio per club. Sia il Real Madrid che il Liverpool hanno vinto il torneo più volte. Il Real lo ha vinto un record di 13 volte, mentre il Liverpool è il terzo più con sei corone. Il Manchester City è apparso in finale la scorsa stagione e ha perso contro il Chelsea, mentre il Villarreal non ha mai raggiunto la finale.

Ecco tutto quello che devi sapere sulla finale di UEFA League 2022:

Quando è la finale di UEFA Champions League?

La partita si svolgerà il 28 maggio 2022, con il calcio d’inizio fissato per le 15:00 ET e le 21:00 locali.

Dove si svolgerà la finale di UEFA Champions League?

La partita si svolgerà presso l’iconico Stade de France di Saint-Denis, in Francia. La sede può ospitare oltre 80.000 persone ed è stata aperta nel 1998. Questa sarà la terza finale di Champions League giocata lì dopo il 2000 e il 2006.

La sede della UEFA Champions League è stata cambiata?

Sì, la partita doveva originariamente essere giocata allo stadio Krestovsky di San Pietroburgo, in Russia. La UEFA ha deciso di trasferire la finale dopo la spaventosa invasione russa dell’Ucraina. La UEFA ha anche eliminato i club russi dalle competizioni UEFA e ha rimosso la nazionale dalle qualificazioni ai Mondiali.

Come posso guardare la finale di UEFA Champions League in TV o in live streaming?

Il gioco andrà in onda sia su CBS che su Paramount+. E puoi seguire tutte le partite di Champions League in ogni stagione su Paramount+.