Quando devono essere cambiate le lenzuola? Se lo fai in questo modo, eviterai problemi di salute

In media, nel letto spendi (o dovresti spendere) almeno un terzo della giornata, come consigliano gli esperti dormire 8 ore su 24 in un giorno. Con l’attuale aspettativa di vita, in media si trascorrono dai 20 ai 25 anni dormendo. Per questo motivo è molto importante che il letto sia pulito e quindi in grado di controllare gli acari e i microrganismi che potrebbero depositarsi sulle nostre lenzuola.

Alcuni acari che possono comparire anche dalla mano dei pesciolini d’argento, quegli insetti simili a forbicine che si trovano nelle case a causa dell’umidità.

In genere, le persone che non lavano spesso le lenzuola dormire sistematicamente con più allergeni del necessarioe ciò può significare un aumento del rischio di sviluppare asma o allergie alla polvere.

Vantaggi del lavaggio delle lenzuola

Per chi già soffre allergie stagionali -in primavera o in estate- è fondamentale cambiare e lavare periodicamente le lenzuola, poiché aiuta a ridurre gli effetti negativi dell’anomalia del sistema immunitario.

Per questi casi è consigliato lavare le lenzuola anche più di una volta alla settimana. E ha molti vantaggi, poiché è stato studiato e dimostrato che è un’abitudine che riesce a prevenire le malattie (oltre a ridurre gli effetti delle allergie).

Ad esempio, uno studio Cambridge sugli asili nido lo ha affermato lavare la biancheria da letto ogni giorno può ridurre la frequenza della gastroenterite. Ci sono anche altri studi che affermano che la pulizia del materassino previene le infezioni respiratorie.

In ogni stagione dell’anno, quindi, la crescita di acari e altri microrganismi varia a seconda di ciò dovremo aumentare il numero di lavaggi, oppure no. Ad esempio, in estate dovremo lavare le lenzuola più spesso poiché è il momento in cui sudiamo di più.

Inoltre, nel caso in cui ci ammaliamo o qualcuno in casa nostra abbia un’allergia agli acari, si consiglia di lavare le lenzuola molto frequentemente e con acqua calda, a circa 60 gradi.

Evitare il contatto con le mani o con i vestiti sporchi

Per ridurre al minimo lo sporco che può accumularsi tra le lenzuola e mantenere l’igiene, bisogna evitare piccoli dettagli che possono sporcarle, come toccarle con le mani sporche o con i vestiti sporchi. Pertanto, dobbiamo evita di sederti o appoggiare le cose a letto quando è disfatto, poiché tutto lo sporco si attaccherà alle lenzuola.

Il peggior nemico: l’umidità

È importante tenere presente che il passaggio di microrganismi -come batteri e funghi- da una superficie all’altra è più grande se è bagnato. Quindi, dobbiamo evitare le cattive abitudini di dormire con i capelli bagnati dopo la doccia o di lasciare i vestiti sudati sul letto, poiché lasceranno più microrganismi impregnati sulla superficie.

Se i vestiti sono asciutti, la trasmissione di microrganismi è difficilmente rilevabile, ma tutto dipende dal tempo di contatto e dall’attrito.

Inoltre, è consigliabile fare la doccia prima di andare a dormire per togliere dal corpo lo sporco che può macchiare le lenzuola, ma soprattutto dovremo asciugare bene i capelli per non bagnare le lenzuola.