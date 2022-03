Qualificazioni Mondiali UEFA: perché l’Italia fatica ad arrivare in Qatar dopo aver vinto Euro 2020

L’Italia è stata una delle migliori, se non la migliore, nazionale del 2021. L’Italia di Roberto Mancini è stata la vincitrice di UEFA Euro 2020 la scorsa estate, intraprendendo un percorso incredibilmente difficile dove gli Azzurri sono riusciti a battere Belgio, Spagna e infine Inghilterra dopo una finale emozionante. ai rigori allo stadio di Wembley a Londra. È stato un mese da sogno per l’Italia, dove un intero Paese ha sostenuto la squadra e festeggiato nelle stesse strade per lo più vuote da oltre un anno grazie al COVID-19. Ma, nonostante quella fantastica estate, che è ancora nella mente di ogni singolo italiano, la stessa squadra e lo stesso allenatore hanno lottato all’indomani del torneo e ora sono costretti a giocare un playoff per assicurarsi il posto ai Mondiali 2022 di Qatar.

Se la squadra di Mancini non vince le prossime due partite, l’Italia salterà l’evento più importante del calcio, che prenderà il via il 21 novembre di quest’anno. La prima partita si giocherà giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord, cosa che non dovrebbe preoccupare troppo l’Italia. Ma il problema è quello che succede dopo. Se l’Italia vince, affronterà il vincitore dell’altra partita, dove si affrontano Portogallo e Turchia. Ciò significa un viaggio su strada a Lisbona o Istanbul con in palio un viaggio in Qatar.

Quindi cosa è successo esattamente all’Italia per portarli in una situazione così difficile dopo essere stati così sballati la scorsa estate?

L’Italia ha superato gli Europei?

È possibile che l’Italia abbia appena superato la scorsa estate per portare a casa il premio a Euro 2020. Certo, la squadra di Mancini ha giocato delle ottime partite, soprattutto nella fase a gironi contro Turchia, Svizzera e Galles, ma non è stata esattamente una competizione di alto livello.. E la loro prestazione contro l’Austria agli ottavi di finale è stata davvero deludente, anche se sono riusciti a infilarsi nei quarti di finale, è solo che quella partita è stata facile da dimenticare dopo la vittoria decisiva contro il Belgio nel turno successivo a Monaco.

Poi, sia la semifinale che la finale si sono concluse ai rigori con l’Italia che ha vinto entrambe le volte contro Spagna e Inghilterra. Gli Azzurri sono stati difensivi solidi e hanno giocato abbastanza bene in attacco grazie al duro lavoro di centrocampisti come Manuel Locatelli che hanno contribuito al gol. Ma i margini erano estremamente sottili. Se l’Italia avesse perso la semifinale ai rigori, non sarebbe sembrata così sorprendente se avesse lottato in seguito.

Era una squadra organizzata, ma non dominante e questo l’ha resa ancora più impegnativa dopo quell’estate in cui l’Italia ha perso un po’ di fiducia. A settembre i sottili margini di rigore sono andati dall’altra parte, la squadra ha pareggiato contro Bulgaria e Svizzera dove il centrocampista del Chelsea Jorginho ha sbagliato un rigore cruciale che avrebbe potuto consentire all’Italia una qualificazione anticipata ai Mondiali direttamente dalla fase a gironi di qualificazione UEFA. La squadra, infatti, ha vinto solo due volte dopo Euro 2020, di cui una contro il minnow Lituania (5-0), e l’altra nel terzo posto della Nations League contro il Belgio dopo aver perso contro la Spagna nella semifinale di San Siro.

Poi si consideri che l’Italia ha effettivamente avuto un’altra occasione per qualificarsi al Mondiale contro la Svizzera allo Stadio Olimpico di Roma, ma ha pareggiato 1-1 quando Jorginho ha sbagliato un altro rigore nel penultimo match di qualificazione e poi ha pareggiato 0-0 anche nell’ultima partita contro l’Irlanda del Nord. Quindi è una grande delusione per gli attuali campioni d’Europa, ma un modo per capire cosa è successo è che durante l’estate l’Italia ha segnato i suoi rigori, e poi la squadra no. Questo, ovviamente, sarà un freddo conforto per gli Azzurri se non riusciranno a fare il loro secondo Mondiale consecutivo.

Gli infortuni dell’Italia prendono il sopravvento

Per essere onesti nei confronti di Mancini, anche lui negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Capitano e difensore titanico, Giorgio Chiellini non è stato praticamente disponibile per la maggior parte delle partite. Leonardo Spinazzola, un ingranaggio chiave nella corsa della squadra agli Europei come terzino esterno, è ancora fuori dopo aver strappato il tendine d’Achille contro il Belgio nella corsa alla vittoria dell’Euro. Anche Marco Verratti e Ciro Immobile sono stati fuori per le partite chiave contro la Svizzera e per gli scontri chiave di questo mese Mancini non potrà contare sul fuoriclasse della Juventus Federico Chiesa, infortunatosi all’ACL lo scorso gennaio, o sul terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo che lo farà essere fuori per il prossimo mese dopo aver subito un infortunio muscolare domenica scorsa.

La domanda, quindi, riguarda chi sostituirà questi giocatori e sono abbastanza bravi da sconfiggere una squadra come il Portogallo di Cristiano Ronaldo? Mancini ha fatto ruotare molti giocatori in rosa nelle ultime partite, con difensori come Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni che hanno giocato di più, oltre a centrocampisti come Sandro Tonali e Stefano Sensi che ora possono trovare più spazio in formazione. Senza Chiesa è probabile che anche Nicolò Zaniolo avrà più tempo di gioco e anche giovani attaccanti come Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori possono essere buone opzioni. Quindi, l’Italia ha alternative per sostituire i giocatori importanti che mancano, ma la maggior parte di loro non ha l’esperienza del gruppo di prima scelta dell’Italia. In un certo senso la squadra che dovrà portare l’Italia in Qatar sarà diversa da quella vinta che ha ottenuto l’iconico successo a Wembley. Mentre quel talento dovrebbe essere sufficiente per portare l’Italia oltre la Macedonia del Nord, è una vera domanda se saranno attrezzati per il compito più difficile nel prossimo turno. Se non lo sono, significa che l’Italia passerà almeno 12 anni tra le presenze in Coppa del Mondo.