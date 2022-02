Quali sono le principali fonti di germi in una casa che devono essere pulite più spesso?

Disinfettare una casa è come o più importante che pulirla. e avere il Casa libero da germi È qualcosa che piace a tutti. Per questo motivo, cerchiamo sempre di farlo sporco non si accumula in luoghi come il bagno e il cucinao utensili come cubi di spazzatura e la lavatrice.

Il problema è che ci sono altri strumenti e spazi a cui prestiamo meno attenzione, ma dovremmo stare più attenti con loro perché tendono a diventare focolai di batteri e altri microrganismi dannosi alla salute. Li dettagliamo di seguito:

1.Telecomandi

Questi apparecchi passano di mano in mano e hanno molti spazi dove è facile che si accumuli lo sporco. Devi pulirli frequentemente.

2. Spugne o stracci da cucina

Ha perfettamente senso: poiché li usiamo per pulire, questi oggetti diventano brulicanti di agenti patogeni e funghi di origine alimentare. Questo sporco può nuocere alla tua salute, quindi è consigliabile lavarli o cambiarli frequentemente.

3.Lavello

Secondo alcuni studi, ci sono 100.000 volte più germi nel lavandino che nel lavandino, a causa dei resti di cibo che vi si depositano. Il detersivo per i piatti non è sufficiente per pulirlo, quindi dobbiamo disinfettarlo regolarmente.

4. Scope

La stessa cosa accade con le spugne: poiché servono per pulire, lo sporco rimane su di esse. È meglio lavare la testa della scopa con acqua tiepida e sapone dopo ogni utilizzo; Ciò impedirà l’accumulo di germi al suo interno.

5. Spazi tra gli elettrodomestici

Se la cucina tende a sporcarsi parecchio, puoi immaginare cosa succede negli interstizi accanto al frigorifero o alla lavastoviglie. Si consiglia di spostare di tanto in tanto questi apparecchi per pulire lo sporco accumulato accanto ad essi con la bocca stretta dell’aspirapolvere.

6. Spazzolini da denti

Questi utensili per l’igiene personale accumulano batteri orali. Cerca di tenerlo lontano dal water e cambialo ogni mese: la tua salute dentale ti ringrazierà.

7.Chiusure

Molte mani passano attraverso di loro durante il giorno, quindi accumulano germi. Puliscili frequentemente per mantenerli privi di agenti batterici.

8. Fogli

Il nostro corpo lascia residui di sudore, saliva e pelle, che favoriscono l’accumulo di batteri. L’ideale è cambiarli una volta alla settimana.

9. Cappelli, sciarpe e guanti

Questi accessori invernali accumulano anche polvere e batteri, quindi dobbiamo lavarli più frequentemente per mantenerli puliti.

10. Borse riutilizzabili

È molto meglio usare sacchetti di stoffa invece di quelli di plastica, ma il cibo può lasciare batteri e molte volte li lasciamo sul pavimento, quindi possono accumulare sporco. Dovrebbero passare regolarmente in lavatrice.