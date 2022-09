Quali sono le migliori città del mondo per andare in pensione? Ci sono due spagnoli

Gli spagnoli preferiscono trascorrere il loro lavoro in pensione in destinazioni che sono ben collegato e che ne hanno abbastanza servizi di cura per curare tutti quelli problemi di salute che possono sorgere con l’età. Lo dimostra l’indagine dell’Istituto Santalucía “Pensionamento e abitudini di risparmio degli spagnoli”, che mostra che il 54% degli intervistati dà la priorità a questi fattori rispetto ad altri aspetti come la tranquillità (39,8%) o il bel tempo (39,7%).

Secondo questo sondaggio, Barcellona è il provincia preferita degli spagnoli andare in pensione: quasi L’8% delle persone consultate sceglie prima la provincia catalana perché ha un ambiente favorevole -popolazioni, spiaggia e montagna- e bene infrastrutture e servizi.

Tuttavia, per la piattaforma Vita internazionale la realtà è diversa e colloca due città spagnole al di fuori della Catalogna in una classifica della cinque migliori città del mondo per andare in pensione.

vita a buon mercato

l’editore Doug Sylver spiega nell’articolo intitolato “5 città poco conosciute per la pensione in 3 paesi popolari” che la sua prima scelta per la pensione è Guanajato (Messico). “È una gemma sbalorditiva, una città collinare con un’architettura e delle piazze incantevoli”, afferma Syler. La vita è molto economica: puoi vivere per poco più di 1.200 euro al mese.

La seconda e la terza città che propone Sylver sono Vilcabamba e Mindo, entrambi in Ecuador. A Vilcabamba puoi avere “una casa con una camera da letto e un bagno su un appezzamento di terreno di mezzo acro, a circa 15 minuti dal centro della città, e con una splendida vista sulla campagna circostante, puoi averla per 8.1612,96 euro, ” dice Syler. .

A Mindo, “le strade sterrate seguono lungo il fiume e su per le colline lussureggianti per qualsiasi tipo di svago desideri, incluso sdraiarsi su un’amaca con un buon libro e fare un pisolino”.

Lo spagnolo

Due città spagnole chiudono la classifica delle “top five”. In primo luogo Burgos, dove si vive con meno di 2.000 euro al mese, visto che il prezzo delle case oscilla tra i 450 e i 700 euro. Inoltre, Syler sottolinea che spostarsi senza auto è molto semplice e che è vicino a grandi città, come Bilbao o Madrid.

Infine, Logroño: un posto dove puoi affittare un appartamento con quattro camere da letto e due bagni in centro per 663,47 euro al mese.

Uno dei “ma” della capitale della Rioja e del buon vino è che all’ora della siesta diventa “una città fantasma. Tutto, e dico tutto, era chiuso”, dice Sylver.