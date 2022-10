Quali sono le marche meno care agli occhi dei francesi?

Secondo uno studio di Bonial e Editions Dauvers, Lidl è considerato dai francesi il rivenditore più economico del paese. Dal canto loro, gli ipermercati Leclerc sarebbero agli occhi dei consumatori i più appetibili in termini di promozioni.

Mentre la questione del potere d’acquisto ha portato migliaia di francesi a manifestare in “giubbotti gialli” per alcune settimane, i prezzi e le promozioni offerte sui prodotti alimentari rimangono più che mai al centro della loro strategia commerciale per i marchi alimentari. Per valutare la percezione che i francesi hanno dei principali marchi di ipermercati, supermercati e discount alimentari, lo specialista in cataloghi e volantini su Internet Bonial, oltre a quella della distribuzione e del consumo di massa Olivier Dauvers, hanno istituito congiuntamente la prima Price Image e Osservatorio dell’immagine promozionale. Oltre alla realtà degli indici dei prezzi, spesso calcolati dai panel, è piuttosto con questa seconda ondata di valutazione dell’Osservatorio, a misurare il modo in cui questa realtà è percepita dai francesi.

Lidl, percepita come la più economica

A quasi due anni dal cambio di posizionamento verso un supermercato di zona, Lidl si colloca al primo posto davanti ai suoi concorrenti, per percezione dell’immagine del prezzo da parte dei francesi, con un punteggio di 7,4 su 10. Essendo percepito come il meno caro a agli occhi dei francesi, l’ex hard-discount realizza così l’impresa di operare un movimento di fascia alta pur mantenendo l’immagine di prezzo più allettante.

Osservatorio immagine prezzo – Classifica immagine prezzo dei marchi di distribuzione. bonario

Leclerc, da anni tra i panellist ai vertici dei brand più economici, sta perdendo questo posto privilegiato in termini di percezione dei francesi. Anche se Leclerc conserva una solida attrattiva di prezzo, con un punteggio di 7,3 su 10, il marchio perde comunque il primo posto insieme a Lidl, premiato dalla prima ondata dell’Osservatorio qualche mese fa.

Leggi ancheLa guerra per comprare a buon mercato: un imperativo di sopravvivenza per la distribuzione

Con un punteggio di 6,9, Aldi occupa il terzo posto in classifica, davanti ai famosi negozi Intermarché e Carrefour (6,7). Sono quindi gli ipermercati Auchan a chiudere la top 5, con un’immagine prezzo valutata a 6,6 su 10.

Per l’esperto di beni di consumo Olivier Dauvers, “Lidl, attraverso la sua politica merceologica, ha oggettivamente il prezzo medio di offerta più basso”. Ma “oltre la guerra dei prezzi sui grandi marchi, L’Observatoire ricorda così il ruolo svolto dall’assortimento nella costruzione dell’immagine del prezzo”, aggiunge l’esperto.

Leclerc, migliore immagine promozionale

Un importante fattore di attrattiva per i consumatori, i francesi ritengono che Leclerc offra le migliori promozioni sul mercato, con un’immagine promozionale del valore di 7,2. Il marchio prende così un leggero vantaggio sul suo concorrente Lidl, che ottiene un punteggio di 7,1.

bonario

Tuttavia, sul criterio della natura incentivante della promozione ad andare in negozio, i francesi mettono alla pari i due marchi, che quindi se la cavano bene con un punteggio di 7 su 10. Quindi, sembra che tra gli ipermercati , in cui i clienti fanno il pieno per la settimana, Leclerc è ancora molto più avanti dei suoi concorrenti Auchan, Intermarché, Carrefour o Hyper U. Dal canto loro, Auchan e Aldi condividono rispettivamente il 3° e il 4° posto in classifica con un punteggio di 6,9 e 6,8.

Guarda il videoCarburante a prezzo di costo presso Leclerc

Le carte di quest’ultima classifica, però, potrebbero essere rimescolate tra qualche mese, con l’entrata in vigore della legge Ega (States General of Food), che vieta le promozioni eccessive, nel volume oltre che nel valore. Questo vincolo, che colpisce principalmente i marchi che fanno un’intensa promozione, in particolare gli ipermercati come Leclerc o Auchan, sono quindi molto preoccupati da questo cambiamento. In questo contesto, “i distributori dovranno sicuramente fare promozioni più personalizzate e individualizzate, sugli articoli più significativi per i consumatori, in particolare attraverso la tecnologia digitale”, conclude il presidente di Bonial. Tuttavia, nel delicato contesto del movimento dei “gilet gialli”, le ordinanze derivanti dalla legge alimentare che dovevano essere presentate questo mercoledì al Consiglio dei ministri, sono state rinviate all’inizio del 2019.

Strategie pubblicitarie che si stanno rivelando vincenti

Per i distributori alimentari, la pubblicità rimane una leva di comunicazione essenziale. Nel 2017 la spesa pubblicitaria complessiva è stata di circa 1,7 miliardi di euro, con un incremento dell’8,4% rispetto al 2016. «Quello che vediamo con questo Osservatorio è che i consumatori conoscono molto bene le strategie dei supermercati. Per Lidl, su scala macro, c’è una buona correlazione tra il suo importante investimento pubblicitario negli ultimi due anni e l’impatto sulla sua immagine di prezzo”, spiega il presidente di Bonial, Matthias Berahya-Lazarus, al Figaro.

Leggi ancheIntermarché vince il premio per la pubblicità più efficace

L’anno scorso, Lidl è stato infatti il ​​marchio che ha speso di più in pubblicità in Francia. Secondo Kantar Media, il gruppo tedesco ha investito oltre 354 milioni di euro lordi, per far risuonare ai quattro angoli del Paese il suo slogan “il vero prezzo delle cose buone”. Molto apprezzata dalla grande distribuzione, la strategia pubblicitaria molto offensiva del marchio sembra dare i suoi frutti.

“frameborder=”0″ scrolling=”no” style=”border:0;”>

Intermarché si distingue anche per il suo consistente budget pubblicitario, notevolmente aumentato di oltre il 43% tra il 2016 e il 2017. La spesa pubblicitaria per il marchio Mousquetaires ha raggiunto lo scorso anno i 314 milioni di euro. Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e Capodanno, la pubblicità rimane una forza trainante essenziale per la grande distribuzione, che fa sempre più affidamento su spot di lungo formato che raccontano una storia di vita.