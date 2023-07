Quali sono i mobili più intramontabili in vendita da Ikea?

Per coloro che non lo sanno, Ikea è un marchio che commercializza mobili e decorazioni per la casa. Ha oltre 400 negozi in Francia. Nonostante sia leader nel suo mercato in Francia, questo marchio non è francese. Ikea ha origini svedesi. Le sue origini gli conferiscono una forza e un vantaggio competitivo molto importanti. La maggior parte dei suoi prodotti è rispettosa dell’ambiente.

È possibile trovare molte categorie sul loro sito. Durante l’anno, il gigante svedese fa collaborazioni con altri marchi come è stato il caso con Off White. Tuttavia, ci sono articoli che nel corso degli anni sono diventati senza tempo nel loro catalogo di prodotti.

I mobili senza tempo per il salotto venduti da Ikea

Per quanto riguarda il salotto, tra i mobili di tendenza di Ikea ci sono anche gli oggetti decorativi. Sono riconoscibili tra mille, spesso sono fatti di legno e sono di colore bianco. Tuttavia, sono disponibili anche in altri colori.

A Ikea hai una vasta scelta.

I mobili

Per quanto riguarda i mobili che hai in salotto, di solito hai tre diverse categorie:

il divano

i ripiani

il tavolino

Il divano più apprezzato del gigante svedese è quello a 3 posti. Nel catalogo hai due tipi di divani a 3 posti, uno classico e uno con chaise longue. Il modello con chaise longue è molto più economico dell’altro, costa 599 € ed è disponibile in 7 diversi colori. Quello classico offre anche molte varianti di colore. Il prezzo varia a seconda del colore. Il prezzo iniziale è di 899 €, e per un modello blu scuro o verde scuro, devi aggiungere 100 €.

Troverai molte scaffalature, sono tutte disponibili in bianco. Esistono in tutte le forme e dimensioni possibili. Il modello più acquistato è il Kallax. Ha diverse varianti con la stessa struttura.

I tavolini più acquistati da Ikea sono quelli disponibili in set. I grandi e ampi tavolini sono fuori moda. Per ottimizzare lo spazio del tuo salotto, è meglio acquistare un set di tavolini di diverse dimensioni. Sarà più facile spostarli. I tavolini indispensabili del gigante svedese sono i tavolini Lack a 15 € e Svalsta a 99,95 €.

Gli oggetti decorativi

I vasi, le campane di vetro, i cesti e le piante in plastica sono tipi di decorazioni che hanno successo presso il marchio. Per i vasi, hai il modello Stillen ideale per i tuoi fiori, costa 14,99 €. Si distingue dai vasi classici per il suo stampaggio e il suo design atipico. Grazie al film La bella e la bestia, la campana di vetro è diventata un oggetto decorativo molto apprezzato. Ikea offre un catalogo completo a prezzi ragionevoli. Puoi trovare piante artificiali di diverse dimensioni. La più venduta è il set di 3 piante in vaso da 3 cm al prezzo di 3,99 €. Puoi trovare un sacco di cesti sul sito.

Ikea: i classici della camera da letto

Sogni un grande armadio a un prezzo ragionevole? Troverai la tua felicità con questo marchio. Ha una classifica delle armadi più vendute. Hai la combinazione di armadio Hauga a 527 € per una dimensione di 258x55x199 cm. L’armadio Platsa a 638 € per una dimensione di 240 X 57 X 251 cm. E infine l’armadio-ripiano Pax/Bergsbo a 613 € per una dimensione di 250x60x201 cm.

Per il comodino hai questa lista di mobili:

Malm, una cassettiera a 2 cassetti a 45 €

Brimnes, un comodino con un cassetto a 45 €

Lote, una cassettiera a 3 cassetti a 39,99 €

Il materasso in schiuma Malvik è un grande classico, costa 219 €. Viene fornita una garanzia all’acquisto, valida per 2 anni.

Per avere un’idea delle migliori vendite, è sufficiente inserire il tipo di mobile desiderato sul sito. Avrai le migliori vendite come prime proposte. Puoi anche ordinare i tuoi criteri per affinare la ricerca.