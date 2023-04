Quali sono i mobili più facili da montare?

I mobili più facili da montare di IKEA: una guida completa

Se sei alla ricerca di mobili facili da montare per la tua casa, IKEA è la risposta giusta per te. Con i suoi prodotti di qualità e dal design accattivante, il colosso svedese è una scelta popolare per molti. Tuttavia, il montaggio dei mobili può essere una sfida per molti di noi. In questo articolo, ti mostreremo i mobili più facili da montare di IKEA, dalla celebre biblioteca Billy al comodo fauteuil Pello.

Quali sono i mobili IKEA più facili da montare?

Secondo un sondaggio di House Hold Quotes, la biblioteca Billy è il mobile più facile da montare di IKEA. Tuttavia, anche il fauteuil Pello, il bureau Lagkapten e il canapé lit Asarum si posizionano bene nel ranking. Se hai bisogno di aiuto per montare i tuoi mobili IKEA, ricorda che la marca vende una scatola di strumenti che include tutto ciò che serve per assemblare i prodotti correttamente, come un martello, un set di cacciaviti, un livello a bolla e un metro.

Quanto costa far montare un mobile IKEA da un professionista?

Se preferisci far montare i tuoi mobili da un professionista, IKEA offre il servizio di montaggio a prezzi accessibili. Ad esempio, montare un mobile colonna da cucina o un frigorifero costa tra i 20€ e i 30€, mentre il prezzo per montare una piastra di cottura o un piano di lavoro è tra i 40€ e i 50€.

I servizi di IKEA

Oltre al montaggio professionale, IKEA offre diversi servizi per semplificare la tua esperienza di acquisto. Puoi usufruire della consegna a domicilio, dell’installazione di cucine e bagni, delle garanzie, delle condizioni di restituzione e del finanziamento dei tuoi acquisti. Scegli IKEA per trovare i mobili facili da montare e goderti un’esperienza di acquisto completa ed efficiente.

