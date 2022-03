Quali sono i cicli di bitcoin quadriennali e perché potremmo trovarci di fronte all’ultimo?

Il lungo consolidamento in cui sembra essere entrato bitcoin, da quando ha toccato un minimo di $ 33.000 il 24 gennaio, ha più di un analista all’oscuro. È un comportamento che non si adatta perfettamente ai cicli di mercato tradizionali della moneta digitale per eccellenza, che ha governato alti e bassi sin dalla sua nascita e che durano circa 4 anni, in coincidenza con il dimezzamento della ricompensa ai miner.

Bitcoin, come risorsa, “ha dimostrato di essere altamente ciclico, con picchi di prezzo e crolli. In ciascuna di queste fasi, ci sono persone che acquistano, vendono, detengono, scambiano e estraggono all’interno della rete”, hanno spiegato gli esperti di Glassnode in un articolo.

In questo contesto, la correzione di oltre il 50% all’inizio di quest’anno nel valore della creazione di Satoshi Nakamoto ha inviato segnali che la fase rialzista di poco più di un anno era giunta al termine e si aprivano le porte a importanti fix . Ma i cali previsti fino al 70% o all’80% che sono stati visti nei periodi precedenti non appena sono iniziate le grandi correzioni non si sono verificate, il che potrebbe significare che l’asset crittografico è entrata in un’altra fase in cui la teoria ciclica non funzionerebbe più.

Almeno questo è ciò che pensa il famoso analista Willy Woo, che lo scorso ottobre ha pubblicato una tesi sul bitcoin che chiama ‘L’ultimo ciclo’ per spiegare i suoi sospetti che bitcoin non avrà più un cap chiaramente definito. Questa tesi sostiene che il prezzo della valuta digitale era prevedibile in quanto era governato dalla domanda e dall’offerta in cicli di quattro anni, tuttavia, il mercato attuale non segue più quel percorso.

Invece, ora è una “corsa imprevedibile” che ha influenze molto più elevate, inclusa la domanda e l’offerta da un ecosistema complesso. per corteggiare, l’ultimo ciclo sarà in vigore fino a quando l’adozione di bitcoin non raggiungerà la saturazione.

Recentemente, l’analista ha indicato degli indicatori che supportano la teoria. In un tweet, ha affermato che ci sono indicazioni a sostegno della sua tesi che, di fatto, stanno già prendendo piede. Spiega che il mercato non ha seguito lo schema normale di un ciclo quadriennale di un anno rialzista, un anno ribassista e due anni di recupero.

Nello specifico si allude al fatto che “ci sono stati tre mercati rialzisti e ribassisti relativamente brevi dal calo ribassista del 2019″ per supportare la sua osservazione.

Probabilmente stiamo vedendo i primi segni della tesi di “The Last Cycle”. 3 mercati rialzisti e ribassisti relativamente brevi sono già emersi dal minimo del 2019. cioè non più cicli di 4 anni. https://t.co/N3VzlKx2IA — Willy Woo (@woonomic) 20 marzo 2022

La sua opinione è condivisa anche da altri osservatori del mercato. Philip Swift, creatore della piattaforma di aggregazione di dati sulle criptovalute LookIntoBitcoin, è dell’opinione che i cicli di quattro anni sono ormai lontani. Per Swift, bitcoin è pronto per una nuova fase di crescita che sarà preceduta dall’ennesimo ciclo delle sue fasi di adozione.

LE FASI DEI CICLI BITCOIN

Queste teorie sono in contrasto con il mainstream che continua a scommettere sul modello di comportamento della valuta digitale che lo indica siamo nella fase ribassista del ciclo, ma le cadute più ripide devono semplicemente ancora arrivare. Secondo il solito comportamento, ci siamo lasciati alle spalle la fase di accumulazione, che “inizia con un calo esagerato dei prezzi alla fine di un mercato ribassista”, spiegano da MasterCryptos.

Segue il trend rialzista, in cui il precedente massimo storico viene infranto. Ad un certo punto di questa fase inizia l’irrazionalità o il movimento parabolico: “Un periodo del mercato in cui entrano già persone senza conoscenza con l’unico obiettivo di fare soldi il più rapidamente possibile e i prezzi salgono in modo sproporzionato”, descrivono da MasterCryptos.

Subito dopo arriva il downtrend, «una fase di elevata volatilità in cui il flusso di nuovi investitori inizia a diminuire e la bolla scoppia. Cominciano a verificarsi cadute fino al 50%.maggiore che nella tendenza al rialzo, dove non superano il 40%”, continuano.

Infine, il pessimismo prende il sopravvento sui mercati e i ribassi si prolungano. Ad esempio, per 230 giorni, nel caso del 2014, o 200 giorni, nel 2018. Quando si raggiunge il minimo e ricominciano gli aumenti, inizia una nuova fase.