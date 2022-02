Quali sono i 7 errori di ortografia più comuni in spagnolo?

Ai vecchi tempi, a scuola, istituto e università, gli insegnanti te lo permettevano una serie di errori di ortografia e da quel numero non hanno corretto l’esame o il lavoro. Oggi, scrivere con errori di ortografia È una pessima lettera di presentazione, anche se nelle scuole c’è una maggiore permissività, motivata dall’irruzione dei social network e delle applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Ma proprio per questa irruzione è controproducente fare errori grammaticali quando si flirta: l’82% delle donne penalizza errori di scrittura in “app” come Tinder. E, d’altra parte, meglio scrivi e correttamente, maggiori sono le possibilità di avere un appuntamento.

Ma quali sono gli errori di ortografia più comuni durante la scrittura?