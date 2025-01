Quali negozi sono aperti oggi 1 gennaio? Orari di Ikea, Zara, Decathlon, El Corte Inglés…

Oggi è il 1 gennaio, un giorno tradizionalmente dedicato al riposo dopo i festeggiamenti di Capodanno. Mentre molti si concedono una pausa totale, ci sono anche quelli che si chiedono quali negozi saranno aperti, soprattutto al mattino, quando la voglia di uscire per fare shopping potrebbe non essere delle migliori. Tuttavia, più tardi nel corso della giornata, dopo un abbondante pranzo di Capodanno, potremmo desiderare di visitare i negozi. La domanda che sorge spontanea è: Quali negozi sono aperti il 1 gennaio? Orari di Ikea, Zara, Decathlon, e altri…

Gli orari di apertura di Zara il 1 gennaio

Zara, uno dei marchi più noti del gruppo Inditex, non aprirà i battenti il 1 gennaio 2025. Questo è uno dei rari giorni dell’anno in cui i suoi negozi rimangono chiusi. Tuttavia, potrai comunque visitare il loro sito online, dove troverai una vasta selezione di saldi e novità disponibili 24 ore su 24.

Il programma di apertura di El Corte Inglés per il Capodanno

El Corte Inglés aderisce al riposo generale in questo giorno festivo. I loro centri commerciali e supermercati rimarranno chiusi per tutta la giornata del 1 gennaio 2025. Tuttavia, riapriranno il 2 gennaio con il consueto orario, dalle 10:00 alle 21:00, per coloro che desiderano approfittare delle promozioni o fare acquisti.

Ikea è aperta il 1 gennaio?

Ikea è un altro dei negozi che di solito apre durante le festività. Tuttavia, anche per il colosso svedese, il 1 gennaio è un giorno di chiusura. Dovrai quindi attendere fino al 2 gennaio per trovare i negozi operativi, disponibili dalle 10:00 alle 22:00.

Orari di Decathlon il 1 gennaio

I punti vendita di Decathlon saranno chiusi il 1 gennaio 2025. Durante le festività, questa catena specializzata in articoli sportivi tende a chiudere i battenti entro le 18:00. Riprenderanno le normali attività il 2 gennaio.

Primark e il suo orario per Capodanno

Come accaduto negli anni passati, Primark chiuderà tutte le sue filiali il giorno di Capodanno. Dopo l’ampia apertura per la vigilia, i negozi riapriranno il 2 gennaio rispettando l’orario consueto. Se stai cercando occasioni, il loro sito web rimarrà attivo per gli acquisti online.

H&M e Capodanno

H&M non aprirà i suoi negozi il 1 gennaio 2025, poiché si tratta di un giorno di festa nazionale. Tuttavia, puoi navigare nel loro negozio online per acquistare capi della collezione o approfittare degli sconti stagionali.

Cosa succede con MediaMarkt?

MediaMarkt chiuderà tutte le sue sedi il 1 gennaio. Questo gigante dell’elettronica sfrutterà il giorno festivo per riposarsi, ma il suo sito rimarrà attivo. Se hai bisogno di un prodotto urgente, puoi acquistarlo online.

Mango e il giorno di Capodanno

Mango non aprirà le sue boutique il giorno di Capodanno, eppure, come per altri marchi, il loro negozio online sarà disponibile per gli acquisti. Attualmente, stanno offrendo sconti fino al 50%, rendendo questa un’ottima opportunità per chi cerca affari senza dover uscire.

Quali negozi sono aperti il 1 gennaio?

Benché la maggior parte delle grandi catene scelga di chiudere, potresti trovare alcuni negozi locali o supermercati che restano aperti 24 ore su 24 o con orari speciali. È possibile che anche distributori di carburante, farmacie di guardia e piccole attività siano operativi, ma è sempre bene verificare prima.

In sintesi, il 1 gennaio 2025 è prevalentemente un giorno festivo per il commercio, ma c’è sempre la possibilità di esplorare i negozi online delle grandi marche per approfittare delle offerte direttamente da casa tua. Così potrai esaminare i prodotti che intendevi acquistare e farli tuoi online o segnalarli per acquistarli dal 2 gennaio.