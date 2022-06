Quali dispositivi influenzerà il nuovo caricabatterie universale dell’UE a partire dal 2024?

Questo martedì il Parlamento europeo ha approvato l’imposizione del Caricatore universale in tutti i paesi del Unione Europea (UE)con l’obiettivo di generare meno rifiuti e che gli utenti non debbano accumulare più cavi del necessario a casa.

Il modello scelto per essere l’unico caricatore è il USB di tipo Cche è quello che viene utilizzato oggi nella maggior parte degli “smartphone”, tranne nel caso di i phone. Così, Manzana è stato il principale detrattore di questa misura, che entrerà in vigore autunno dell’anno 2024.

Dispositivi con un unico caricatore

Che cosa dispositivi Saranno costretti ad adottare il caricatore universale? Tutti i ‘smartphone‘, tablet, fotocamere digitali, cuffie, libri elettronici, console di gioco portatili e altoparlanti portatili. Influirà anche sul laptopma questi avranno 40 mesi per adeguarsi dal momento in cui la norma entrerà in vigore.

Questo si applicherà in tutte le marche commercializzato nell’UE, quindi Apple è inclusa nell’elenco.