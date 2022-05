Il vaiolo delle scimmiecome indica il nome, è già una variante della malattia sradicato che è stato individuato in scimmie. Tuttavia, ce ne sono altri specie animali, in particolare roditori, la cui manipolazione può anche essere un modo di trasmissione di questo virus, che fino ad ora aveva vissuto endemicamente in molti Paesi africani.

Come spiegato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nei casi iniziali, l’infezione avviene “per contatto diretto con il sangueil fluidi corporei o lesioni a pelliccia onde membrane mucose di animali infetti”. Il contagio del vaiolo delle scimmie, molte volte dovuto alla cattiva cottura della carne degli animali infetti, provoca sintomi quali febbre Y nauseainoltre eruzioni vescicolarile caratteristiche eruzioni cutanee di questo virus.

Secondo l'agenzia nazionale per la salute pubblica (CDC) degli Stati Uniti, questo tipo di malattia è stata scoperta 1958 nelle colonie di scimmie usato per ricerca. Da qui il nome attaccato al vaiolo delle scimmie ('vaiolo delle scimmie' in inglese).

scoiattolo scoiattolo e albero Scoiattoli (‘scoiattoli‘ in inglese) convivono con cani della prateria e marmotte nei prati di Nord America. A differenza dello scoiattolo albero, la variante elencato si è adattato all’ambiente sbarcareche ti consente di esplorare nuove risorse e situazioni oltre il alberi. È una delle tante specie di roditori considerate serbatoio principale del virus.

Il topo gigante gambiano è un altro roditore la cui manipolazione può portare alla trasmissione primaria del vaiolo delle scimmie. Sono endemici Africa centralevivendo dal sud del Sahara fino a Sud Africa.

Il primo tempo la malattia è stata rilevata al di fuori del continente africano risale alla primavera del 2003quando diversi casi sono stati confermati nel Stati Uniti d'America. La maggior parte dei pazienti aveva avuto uno stretto contatto con cani della prateria. domesticiche era stato infettato da roditori africani importato al paese. Studi più recenti hanno identificato due origini di diversi virus legati a questo animale, nel bacino del congo Y Africa occidentale.