Quale cibo tiene le zanzare lontane da casa

Il zanzare Sono stati installati nelle nostre case per molto tempo, riempiendoci di morsi e facendo sì che, se dormiamo con le finestre aperte per cercare di alleviare il caldo soffocante, rischiamo di finire come uno scolapasta.

Possiamo essere attivisti per i diritti degli animali, ma le zanzare non sono il tipo di animale che di solito suscita simpatia. Al contrario, ogni anno inventiamo nuovi modi per eliminarli. Anche per non dover vedere le nostre pareti intonacate con i loro cadaveri. In breve, la battaglia per evitare il invasioni di formiche o quelli di scarafaggi Va bene, ma devi anche sbarazzarti delle zanzare.

Battaglia estiva contro questi fastidiosi insetti

Per evitare di trovare la nostra casa piena di zanzare, non dovremmo aspettare fino all’ultimo momento, ma ora è il momento di agire. Normalmente, in questo momento i diversi comuni iniziano a preparare piani per fermare questa invasione stagionale di zanzare. Tuttavia, possiamo anche fare la nostra parte.

Il primo rimedio che dobbiamo adottare per infastidire le zanzare è l’uso di oli essenziali. In effetti, il suo odore è particolarmente indesiderabile per questi insetti. Dovremmo diluirli in poca acqua e metterli in contenitori sparsi per la stanza. Sarebbe meglio usare oli di limone o citronella. Le zanzare ne rimarranno stordite e finiranno per confondersi.

Candele

Una seconda soluzione è usare candele alla citronella. Accenderli di notte può essere una buona idea, anche perché hanno un odore gradevole. Quando vengono bruciati, emanano un odore che infastidisce le zanzare e le disorienta. Questo aroma nell’aria finisce per confonderli e spingerli a lasciare il campo e ad allontanarsi.

È anche essenziale avere pentole sul balcone per tenere lontani questi fastidiosi insetti. Dovremmo mettere, in nostra difesa, piante basilicogerani e anche aglio. Si tratta di repellenti naturali molto utili per infastidire le zanzare. È importante prendersi cura delle piante e trapiantarle e pagarle quando necessario.

Un quarto e interessante rimedio è usarlo a casa. Cioè, taglia le fette d’aglio e posizionale nelle stanze. Vanno bene anche le fette di cipolla o, meglio ancora, di limone, ma imbevute di aceto bianco.