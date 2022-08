Quale cibo ti dà un’iniezione di energia e felicità?

Il noccioline Sono uno degli alimenti più disprezzati, poiché ne contengono a sufficienza grassi e calorie. Tuttavia, e contrariamente all’opinione generale, non solo non ingrassanoma contribuiscono al controllo dell’obesità, come confermato da diversi studi scientifici.

Gli specialisti sostengono che non vi è alcuna correlazione tra l’assunzione di noci e la sovrappeso o obesità, poiché rappresentano un carburante necessario e benefico per l’organismo. Portano alla grande dose di energia e hanno un’importante capacità saziante, visto che ne sono ricchi proteine ​​e fibre.

Tuttavia, devi consumare la frutta secca di modo moderato e naturale, Senza oli o sali aggiunti. Gli esperti consigliano di mangiare tutti i tipi di noci, ma ricorda che le noci sono ricche di acidi polinsaturi e omega 3- sono quelli che meglio completano il dieta mediterranea, mentre nella dieta anglosassone, che utilizza il olio di maissono più consigliabili mangiare pistacchi, mandorle e nocciole, che hanno acidi monoinsaturi, un grasso simile a quello di olio d’oliva.

felicità bonus

Una delle noci più comuni in estate sono i semi di girasole, in particolare i semi di girasole. Ha un grande apporto di minerali e vitamine -magnesio, ferro, rame, zinco, vitamine del gruppo B, proteine ​​e acidi grassi essenziali-, quindi fornisce energia e diminuire il effetti dello stressperché aiutano a regolare l’umore grazie al loro alto contenuto di triptofano, un aminoacido importante per la produzione della serotonina, l’ormone associato alla felicità e al benessere.

Inoltre, sono antiossidanti, antimicrobici, antidiabetici, antinfiammatori, combattono l’ipertensione e sono antivirali. E poiché sono anche ricchi di acidi polinsaturi, promuovono l’attività cerebrale e la memoria.

Sono perfette da consumare da sole o da aggiungere ad insalate o altri cibi, ma bisogna fare attenzione, perché la loro elevata concentrazione calorica le rende consigliabili. modera i tuoi consumi.