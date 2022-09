Qual è la sindrome di Ramsay Hunt che paralizza il viso di Justin Bieber?

Justin Bieber soffrire il La malattia di Lymecausato dal morso di a tic tac e cosa può causare mini cuffie per tutta la vita. Poiché l’artista ha deciso a giugno di posticipare diversi concerti del suo tour ‘Justice World Tour’ ad un’altra data e di non sospenderli, la cosa era lì, in un shock. Tuttavia, pochi giorni dopo il notizie devastanti: Il cantante ha cancellato ‘sine die’ più i concerti per promuovere i suoi ultimi due album, ‘Change’ e ‘Justice’. Il motivo è un’altra malattia. In questo caso, il Sindrome di Ramsay Huntche provoca a Paralisi facciale che ti costringe a fermarti sulle tue tracce gara. Smesso di migliorare, questo mercoledì ha annunciato di lasciare nell’aria anche i settanta recital che aveva programmato in Europa, America Latina e Asia. Pertanto, sono in pericolo quelle che devono tenersi a Madrid e Barcellona, ​​rispettivamente il 23 e 25 gennaio 2023. La condizione di cui soffre non è banale e il video che l’artista ha pubblicato non lascia dubbi al riguardo. Quale è Sindrome di Ramsay Hunt?

bieber è paralizzato lato destro dal suo caro: suo occhio No lampeggia e non può fare una sola smorfia. “Ovviamente, come probabilmente puoi vedere dalla mia faccia, ho la sindrome di Ramsay Hunt ed è a causa di questo virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso”, ha spiegato l’artista.

Virus della varicella e fuoco di Sant’Antonio

L’artista ha francamente dettagliato i sintomi causati da questa condizione, ma c’è di più: si tratta di a dolorosa eruzione cutanea che scoppia intorno all’orecchio, sul viso o nella bocca e si verifica quando a virus, lo stesso che provoca varicella e il Fuoco di Sant’Antonioinfetta a nervo nella testa. Quindi, il cantante soffre di paralisi facciale e può sorridere solo con il lato sinistro della bocca. Inoltre, non riesce nemmeno a muovere il suo narice Giusto.

Questi sono i sintomi di Ramsay Hunt e come viene trattato

La sindrome di Ramsay Hunt non provoca solo a paralisi facciale, ma può causare a gamma di sintomi molto più grave: perdita dell’uditoun eruzione cutanea rossa doloroso con vesciche piene di liquido dentro e intorno all’orecchio o ronzii nella stessa zona, denominata tinnito, spiega il portale medico Medline Plus.

Difficoltà a chiudere un occhio, vertigini, alterazioni o perdita della percezione del gusto, così come secchezza delle fauci e degli occhi, sono altri effetti che le persone che sono state infettate da questo virus possono sperimentare temporaneamente. Tuttavia, possono diventare permanenti quando si tratta di gravi sfoghi.

La malattia è trattata con farmaci antivirali, corticosteroidi Y analgesici. Gli esperti raccomandano anche molto riposo. Bieber non ha specificato se sta assumendo farmaci per curare la malattia, ma ha annunciato che “riposerà e si rilasserà” fino a quando non potrà tornare a fare ciò per cui è nato, dice. Per ora, Bieber è “fisicamente incapace“per salire sul palco, si è lamentato.