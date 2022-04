Qual è la razza di cane più popolare al mondo? Controlla la mappa per paese

Ogni cane è diverso, proprio come lo sono le persone. Ma, secondo clima ci sono razze che si adattano meglio di altre al luogo in cui vivono.

Che sia per questo o per qualche altro motivo, la verità è che ci sono razze più popolari di altre in determinate aree del mondo, secondo le ricerche di Google raccolte dal sito web britannico. Citazioni HouseHold .

In base ai risultati ottenuti, il rottweiler È il cane preferito in 34 paesi, il che lo rende il più popolare al mondo.

Entrando nel dettaglio, il Regno Unitoche ha una popolazione di 10,1 milioni di cani, ha come favorito il Cacapuòun incrocio tra a Cocker Spaniel e un barboncino. Nel resto d’Europa legano il Border Collie e Cane Corso come il cane più popolare in tutto il continente. Ognuno di loro è il favorito in sette paesi europei. Nel nostro paese la preferenza è Border collie.