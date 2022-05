Qual è la letalità del vaiolo delle scimmie? L’OMS si fa avanti

Prima di lui boom a partire dal casi del vaiolo delle scimmieun malattia sradicato dal 1980, il Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha abbassato il allarme sociale. In Spagna sono già stati confermati sette casi e il ministero della Salute sta studiando una ventina di sospetti. L’Italia e la Svezia sono diventate questo giovedì gli ultimi paesi a notificare i casi, dopo quelli registrati Gran Bretagna, Portogallo Y Stati Uniti d’America. L’OMS ha chiesto la tracciabilità contatti diretti di questi picchi, ma ha anche specificato come letale è questa affettazione.

Secondo il ministro della Salute, Carolina Dariaquesta è la prima volta che si verifica una catena di trasmissione di questa malattia Europa senza essere legato ad un viaggio nelle zone di Africa. L’organizzazione ha sottolineato che di solito provoca immagini miti o moderare.

I sintomi di solito durano da due a tre settimane e sono simili a influenza. Includono il tipico dolori muscolari, febbre, brividi che fanno tremare, esaurimento, male alla testa, Mal di schiena Y linfonodi ingrossati.

Effetti altamente visibili, ma non letali

Oltre alla tipica eruzione cutanea così caratteristica del vaiolo umano, che in questo caso della variante scimmia di solito inizia con il costoso per diffondersi agli altri zone del corposoprattutto i palmi mani e le piante di piedi.

Il epidemiologo Oriol Mitja avverte che “il vaiolo delle scimmie non sarà una pandemia come il covid, ma è un’infezione grave”. Tuttavia, l’OMS indica che il letalità del vaiolo delle scimmie varia dall’1% al 10%. Secondo questi dati, l’agente patogeno non uccide più di uno su 10 persone.