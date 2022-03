Qual è la differenza tra segnalazione e blocco su WhatsApp?

Non è un funzionalità nuovo da WhatsAppma è diventato di moda tra gli utenti del app di messaggistica. è circa rapporto a un contatto invece di bloccarlo. Come funziona? Qual è la differenza tra la segnalazione e bloccare?

A differenza del blocco di qualcuno, l’utente che segnala un contatto indica all’azienda che il proprio il comportamento non soddisfa il standard di servizio. Pertanto, WhatsApp si riserva il diritto di espellerti dal piattaforma se ritieni di aver violato i suoi termini e regole, come indicato nell’art Condizioni di servizio.

Per bloccare una persona su WhatsApp devi andare sul suo profilo per farlo. Invece, la segnalazione di un contatto può essere eseguita da qualsiasi messaggio inviato. Cliccandoci sopra, appaiono una serie di azioni, inclusa la segnalazione. Quindi, l’utente ha due opzioni: segnalare o, in aggiunta, segnalare e bloccare il contatto.

In entrambi i casi, WhatsApp avverte che queste azioni comportano la rottura del file crittografia end-to-endo che l’applicazione garantisce i suoi utenti. Nello specifico, l’app avverte che “questo messaggio verrà inoltrato a WhatsApp. Non avviserà il contatto in merito”.

Cosa succede al contatto segnalato in un gruppo?

Nel caso in cui un utente condivida un gruppo con un contatto segnalato, smetterà di vedere tutti i messaggi: quelli che ha scritto prima di segnalarlo e quelli che scrive dopo. Questa azione è reciproca e l’imputato non vedrà ciò che dice la persona che lo ha respinto.