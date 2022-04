Putin abbraccerà bitcoin come “ancora di salvezza” dell’economia russa e per aggirare le sanzioni

Diversi eventi stanno accadendo contemporaneamente in relazione allo spazio crittografico e al ruolo che la guerra in Ucraina sta avendo nel cambiare la percezione e l’adozione di bitcoin e altre criptovalute. La Russia e la comunità internazionale sembrano girare in tondo intorno alle attività economiche legate alle criptovalute. Il Il Cremlino è sempre più disposto ad accettare bitcoin come forma di pagamento.anche se limitato alle società del Paese e alle loro transazioni internazionali, mentre l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, sta prendendo coscienza della via di fuga che questi asset e l’industria che generano possono rappresentare per un Vladimir Putin isolato dalle sanzioni internazionali.

Senza dubbio, uno degli eventi più rilevanti degli ultimi giorni è stata la punizione economica statunitense di una società di crypto mining, Bitriver AG, evento storico poiché, per la prima volta, un ente governativo, in questo caso il Tesoro statunitense, ha incluso l’universo delle criptovalute nelle sue sanzioni su un paese. Anche gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per questo La Russia può monetizzare le sue vaste riserve di petrolio e altre risorse naturali per il mining di criptovaluteche richiede molta energia, come mezzo per raccogliere fondi ed evitare sanzioni.

Questa azione del Tesoro statunitense è arrivata poco dopo che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha emesso un avvertimento su paesi come l’Iran o la Russia, che usa le criptovalute per eludere la pressione economica della comunità internazionale. “L’avvertimento del FMI porterà sicuramente maggiore attenzione normativa alle società di criptovalute, agli scambi di criptovalute e ai minatori di criptovalute”, commenta Naeem Aslam, capo della ricerca presso AvaTrade.

Questo esame da parte delle autorità non è di per sé negativo, commentano altri esperti, poiché elevano le criptovalute allo stesso livello di altri asset e danno loro il riconoscimento che, senza la guerra, avrebbe potuto richiedere molto più tempo per arrivare. “Dopo che questa guerra sarà finita, i soldi non saranno mai gli stessi e bitcoin (se esiste ancora) probabilmente trarrà vantaggio da tutto questo”, ha affermato Zoltan Pozsar, ex funzionario della Federal Reserve e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

A questo si aggiunge la notizia che La Russia sta finalizzando la sua legge sulle criptovalute ciò potrebbe legalizzare la “criptovaluta” come forma di pagamento per le aziende, il che significherà un importante cambio di paradigma. Secondo una scritta dell’agenzia delle entrate del paese, come commenta il progetto di legge sulle criptovalute del Ministero delle Finanze, “le persone giuridiche potranno pagare beni, lavori e servizi in base a contratti di commercio estero e ricevere entrate da entità straniere in valute digitali. La futura legge suggerisce di regolamentare il settore, ponendo limiti alla spesa annuale degli investitori al dettaglio in criptovalute e monitorando (oltre a tassare) i minatori.

“Sì al le aziende erano legalmente autorizzate ad accettare criptovalute, sarebbe un punto di svolta!“esclama Lark Davis, creatore di Wealth Mastery. “Lo consentirebbe alle normali aziende bypassare la rete SWIFT e il sistema bancario tradizionale. Le implicazioni economiche di questa storia sono potenzialmente enormi”, aggiunge. “Ciò ha enormi implicazioni se il conto finale arriva fino a quanto spero. Le criptovalute potrebbero finire per essere un’ancora di salvezza per l’economia russa”, sottolinea.

UN MERCATO DA 124.000 MILIONI DI DOLLARI

Il mercato delle criptovalute in Russia è enorme. Il Cremlino stima che il I russi possiedono circa 10 trilioni di rubli (124 miliardi di dollari) nelle risorse digitali. La validità di questi dati è sconosciuta, ma è comunque una buona prova che i russi si stiano rivolgendo alle criptovalute come alternativa al rublo mentre la valuta crolla in risposta all’isolamento economico del paese.

Secondo i dati di CryptoCompare, sono stati raggiunti i volumi di scambio di criptovalute denominate in rubli 111,4 miliardi di rubli ($ 1,4 miliardi) a marzomolto di più rispetto ai mesi precedenti. L’attività è rallentata ad aprile, con un volume totale finora di appena 19,2 miliardi di rubli. Binance è stato l’exchange più popolare per il volume di criptovalute in rubli a marzo, con il 77% degli scambi.

Nel frattempo, i dati dell’Università di Cambridge mostrano che il paese è una potenza nel campo del mining di criptovalute. Ad agosto 2021, La Russia rappresentava circa l’11% della potenza di elaborazione globale utilizzato per coniare nuove unità di bitcoin, secondo il Center for Alternative Finance di Cambridge, rendendolo il terzo centro minerario più grande dietro il Kazakistan.

Con i disordini politici in Kazakistan che portano a interruzioni di Internet che mettono fuori gioco i minatori di bitcoin, la quota della Russia nel settore potrebbe ora essere ancora più grande.

“Per le persone che sono in Russia, bitcoin è servito come risorsa sicura”, sottolineano dall’Albero della Sapienza. Bitcoin non richiede archiviazione fisica, ha una politica monetaria fissa ed è altamente divisibile. “Nei luoghi in cui non sono disponibili dollari USA, obbligazioni USA o oro, ma il sistema economico locale e/o la valuta stanno crollando, il crypto asset diventa un’alternativa interessante”, affermano, quindi, in questo contesto, “Bitcoin sta emergendo come ultima risorsa”, concludono.