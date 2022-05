Punteggio West Ham vs Man City: gli uomini di Guardiola si radunano per un punto ma vedono la vittoria scivolare via sul PK mancato di Mahrez

Il Manchester City è tornato indietro per guadagnare un pareggio per 2-2 contro il West Ham domenica, dando a se stesso una spinta al titolo subito dopo che sembrava che potesse scivolare via. Il City è stato in svantaggio per 2-0 durante la pausa e ha recuperato nel secondo tempo portando a casa un punto, ma il rigore sbagliato di Riyad Mahrez significa che i vincitori del titolo potrebbero non essere decisi fino a domenica prossima.

Una doppietta nel primo tempo di Jarrod Bowen sarebbe stata annullata da un gol di Jack Grealish dopo il primo tempo e da un autogol di Vladimir Coufal. Il City si sentirà come se fosse stata un’opportunità persa, tuttavia, poiché Mahrez ha avuto la possibilità di ottenere un vincitore in ritardo dal dischetto. Dopo una revisione del VAR, Craig Dawson è stato giudicato per aver commesso un fallo su Gabriel Jesus in area. Il portiere del West Ham Lukasz Fabianski l’ha letto per intero, parando il rigore di Mahrez per vedere i punti condivisi.

È stata un’atmosfera speciale al London Stadium quando Mark Noble ha giocato la sua ultima partita casalinga della sua carriera nel West Ham con una standing ovation al 16 ° minuto. La sua 549esima presenza con il club è stata speciale in quanto ha contribuito a svolgere un ruolo cruciale nell’assicurare un punto con il City che spingeva per la vittoria.

Gli errori difensivi del Manchester City hanno reso le cose facili all’inizio per il West Ham quando Jarrod Bowen si è ritrovato in porta per aggirare il portiere portando al gol di apertura al 24 ‘.

Mentre Ederson ha fatto il possibile per tenere Bowen fuori dalla rete, è stato bloccato per continuare la sua stagione speciale che lo ha visto segnare 12 gol e assistere altri 10. Michail Antonio avrebbe trovato Bowen per la sua seconda partita quando Fernandinho e Aymeric Laporte sono stati nuovamente incrociati in difesa perdendo Bowen per il pareggio poco prima dell’intervallo.

Il City è riuscito a rimontare con un caldo secondo tempo con il gol di Grealish al 49′ che gli ha dato vita prima dell’autogol al 69′.

Sebbene sia un risultato significativo nella corsa al titolo, il City è in grado di recuperare un punto in quanto ora ha quattro punti di vantaggio sul Liverpool. I Reds andranno ad affrontare il Southampton martedì e dovranno ribaltare le cose nel differenziale reti dove sono in svantaggio di sei, sperando anche che il City perda più punti nell’ultima giornata della stagione. Ma per il West Ham, questo è un risultato che potrebbe vederli assicurarsi un posto in Europa League nell’ultima giornata mentre seguono il Manchester United di soli due punti.

Se il Liverpool ha battuto il Southampton, il City dovrà solo battere l’Aston Villa domenica per assicurarsi il titolo senza fare affidamento su altri risultati. Ma se il Liverpool non riesce a vincere entrambe le partite rimanenti, non importa cosa farà il City nel finale di stagione.

Guardiola non sarà contento della difesa

Non sarebbe sorprendente vedere Fernandinho in panchina per l’ultima partita della stagione dopo. Sta già uscendo dal Manchester dopo la stagione e i suoi errori erano troppo grandi per essere ignorati in questo.

Guardiola non sarà felice perché Fernandinho ha vinto solo il 60 percento dei suoi duelli nella giornata. Insieme a Laporte, è stato colto fuori posizione più volte mentre permetteva al West Ham di tirare fuori i tiri sulla strada per i loro due gol. Una prestazione difensiva leggermente migliore e il City non avrebbe dovuto sudare nell’ultima giornata. La difesa è stata uno dei tratti distintivi dei punti di forza del City in questa stagione, ma con Ruben Dias, John Stones e Kyle Walker tutti messi da parte, Guardiola deve prendere decisioni difficili.

Anche Laporte ha lottato, ma sembra che sia stato rimandato indietro dopo essere stato ritirato all’inizio dell’ultima partita del City contro i Wolves. Guardiola non ha molte scelte ma con gli attaccanti dell’Aston Villa potrebbero sfruttare gli errori in modo simile al West Ham. C’è abbastanza profondità a centrocampo per riportare Rodri come difensore centrale, se necessario, mentre il giovane CJ Egan-Riley potrebbe anche essere eliminato nell’ultima giornata, anche se sicuramente il club vorrà evitarlo.

Stato della corsa al titolo

Con questo sorteggio, il Liverpool ha ricevuto una leggera ancora di salvezza per la partita. Martedì a Southampton, i Reds sono dietro al City di quattro punti, ma le cose potrebbero diventare interessanti in quanto i leader hanno anche un vantaggio di sette gol quando si tratta di differenza reti.

Se il Liverpool vince contro il Southampton, seguirà il City di un solo punto. Il City vincerebbe comunque il titolo fintanto che può eguagliare o migliorare il risultato del Liverpool nell’ultima giornata, purché il vantaggio per differenza reti sia intatto. Se il Liverpool pareggia, non cambia nulla perché anche se il City perde nell’ultima giornata, i Reds non solo dovranno vincere nell’ultima giornata ma anche ribaltare la differenza reti. Un’improbabile sconfitta del Liverpool allo stadio Saint Mary’s vedrebbe il Manchester City conquistare il titolo martedì.

Gli Hammers inseguono l’Europa

Mentre un posto in Europa League potrebbe sembrare una leggera delusione per una squadra del West Ham che era sulla buona strada per un posto tra i primi quattro in diversi momenti della stagione, con quanto sia sottile la squadra, avrebbe comunque coronato una stagione incredibile. Le presenze consecutive in Europa League sarebbero un successo per un club non abituato a questo livello. Il West Ham dovrà sconfiggere il Brighton nell’ultima giornata e vedere il Manchester United perdere punti al Crystal Palace per conquistare il posto in Europa League. Il West Ham ha una differenza reti superiore allo United, quindi se riescono a eguagliare i loro punti vincendo e pareggiando lo United, sarà sufficiente.