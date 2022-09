Punteggio sceriffo contro Manchester United: Cristiano Ronaldo segna il 699esimo gol mentre gli uomini di Erik ten Hag ottengono la vittoria in UEL

Il Manchester United ha raccolto i primi punti della stagione di Europa League con una vittoria per 2-0 sullo sceriffo in Moldova giovedì. Dopo aver perso la prima partita in casa contro la Real Sociedad, la squadra di Erik ten Hag aveva del lavoro da fare nel Gruppo E, ma raramente sembravano in difficoltà nell’Europa orientale, spazzando via una squadra che aveva sbalordito il Real Madrid nella scorsa Champions League.

Jadon Sancho ha segnato al 17′ per reprimere qualsiasi pressione iniziale dello sceriffo, collegandosi bene con Bruno Fernandes e Christian Eriksen prima di finire basso nell’angolo inferiore. Da lì lo United ha girato la vite e prima che il tempo finisse la pressione aveva detto, Patrick Kpozo abbattendo goffamente Diogo Dalot.

Cristiano Ronaldo si è fatto avanti dal dischetto per segnare il suo primo gol in assoluto in Europa League. Lo United non aveva bisogno di altro da lui o da chiunque altro in un secondo tempo tranquillo quando i Red Devils hanno superato l’ultima partita prima della pausa internazionale.

Ecco cosa sapere:

Sancho presenta il suo caso a Southgate

Tale è la forza in profondità per l’Inghilterra nelle aree di attacco, ce n’erano molti che avrebbero potuto sentirsi addolorati per non essere stati nei piani di Gareth Southgate. Sancho è stato sicuramente tra quelli dopo un inizio di gran lunga migliore della sua seconda stagione con il Manchester United rispetto alla prima. Ciò è continuato a Chisinau, iniziando con un gol preso con calma al 17 ‘, proprio mentre la pressione dello sceriffo stava iniziando a crescere sull’area di rigore ospite.

Come è successo così spesso in questa stagione, Eriksen stava fornendo agli attaccanti dello United proprio il tipo di servizio di cui avevano bisogno. Un passaggio preciso del danese trova Sancho appena dentro l’area di rigore, tre rapidi passi e passa rasoterra Maxym Koval. Avrebbe potuto avere un secondo prima della fine del tempo, beneficiando ancora una volta della visione di un acquisto estivo quando Antony lo ha scelto sul secondo palo. Ancora una volta il portiere dello sceriffo è stato battuto, ma Stjepan Radeljic ha recuperato in modo straordinario per respingere la palla dalla linea.

Dopo una stagione in cui la sua posizione di partenza sembrava cambiare tanto quanto l’uomo nella panchina dell’Old Trafford, Sancho sembra finalmente sistemato. Dall’arrivo di Antony, c’è un posto nella squadra che è suo e può essere relativamente certo che sarà l’ala sinistra dello United salvo un forte calo di forma. Si potrebbe dibattere se la sua forma migliore al Borussia Dortmund sia arrivata a destra oa sinistra (dopotutto era fantastico in entrambi i punti), ma è chiaramente meglio per lui fare una serie di partite in un punto piuttosto che fare da centravanti una settimana per poi passare da un fianco all’altro nelle successive.

Questo non è stato il miglior gioco di Sancho negli ultimi tempi con la maglia dello United, ma sotto la guida di Ten Hag, è stato in grado di alzare il livello di ciò che offre nel gioco, diventando una forza più coerente e affidabile. Ora ha tre gol nelle ultime sei partite, tutte tranne una arrivate dalla fascia sinistra. Sancho ha solo poche settimane per convincere Southgate che sta facendo abbastanza per andare in Qatar ma se questa è la base delle prestazioni, ha ancora una possibilità.

Lo sceriffo mostra di appartenere alla scena europea

Questa potrebbe non essere stata una ripetizione delle scene iconiche al Santiago Bernabeu dell’anno scorso, ma i campioni della Moldova hanno dimostrato ancora una volta di appartenere ai più grandi nomi d’Europa. Sarebbe già abbastanza difficile per la squadra dell’anno scorso ripetere semplicemente i trucchi che li hanno visti sorprendere così tanti sulla scena europea, ma poi questa non era nemmeno quella versione di sceriffo. Nessuno dei titolari della vittoria per 2-1 sul Real Madrid era nell’XI allo Stadionul Zimbru, stelle di quella squadra come Cristiano, Adama Traore e il vincitore della partita Sebastien Thill hanno comprensibilmente sfruttato la loro ottima forma in Champions League per trasferirsi altrove.

Tuttavia, lo sceriffo, finanziato dalla compagnia di un ex agente del KGB che domina la Transnistria, ha sostituito quei nomi con talento in abbondanza. Cedric Badolo e Mouhamed Diop sembravano solidi in possesso palla in sala macchine mentre Iyayi Atiemwen, che aveva segnato nel 3-0 vinto in casa dell’Omonia alla prima giornata, non ha avuto paura di tirare il suo tiro. Forse l’artista di spicco è stato il capitano Radeljic, così spesso a disposizione per portare in salvo un passaggio dello United mentre Ronaldo incombeva minaccioso sulle sue spalle.

Si sospetta che questa squadra cosmopolita non starà insieme per così tanto tempo, ma da qui a novembre avrà almeno una possibilità, almeno, di assicurarsi il calcio dell’Europa Conference League per il nuovo anno. In effetti, se riescono a trovare il pass killer che gli è sfuggito in questo, potrebbero essere in grado di causare qualche danno alla Real Sociedad nelle prossime partite.

Ancora più storia incombe per Ronaldo

Tornato al Manchester United titolare per la prima volta dalla sconfitta per 4-0 contro il Brentford il mese scorso, Cristiano Ronaldo non ha offerto molto per suggerire che Ten Hag abbia bisogno di fare a pezzi un piano che sembra essere andato sempre più oltre il portoghese. Il 37enne veterano andrebbe sempre più a fondo alla ricerca della palla, registrando molti più tocchi nell’area del campo di Dalot che come centravanti. Funzionerebbe bene se avesse portato con sé dei difensori, ma lo sceriffo di ritorno a quattro sembrava felice di lasciarlo vagare e con buone ragioni. In un’occasione si è davvero allungato nello spazio dietro la difesa dello sceriffo, ha sparato in alto e in largo, anche se Radeljic potrebbe aver avuto un tocco finto per scoraggiarlo.

I tocchi di Cristiano Ronaldo contro lo sceriffo TruMedia



Eppure Ronaldo ha fatto quello che fa Ronaldo, segnando il secondo dello United dal dischetto e uccidendo di fatto la gara. Ora ha raggiunto i 699 gol del club in carriera, quindi ovviamente il derby di Manchester incombe sulla prossima partita dello United. I suoi poteri calcistici potrebbero non essere quelli che erano, ma questo è un uomo le cui capacità narrative rimangono inalterate. Chi scommetterebbe contro di lui all’Etihad Stadium il mese prossimo?