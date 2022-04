Punteggio Manchester United vs Leicester City: i Red Devils non riescono a guadagnare terreno nelle prime quattro gare della Premier League

Il Manchester United non è riuscito a recuperare terreno serio nelle prime quattro gare poiché si è ritrovato a dover pareggiare 1-1 contro il Leicester City all’Old Trafford.

Dopo un primo tempo disperatamente insufficiente in termini di qualità, Leicester si è lanciato in avanti subito dopo l’ora, i Foxes trasformando un contrattacco dello United in un momento devastante a parte loro quando James Maddison ha atterrato un cross giusto nel passo per Kelechi Iheanacho per entrare in azione. Il vantaggio dei Foxes non è durato a lungo poiché hanno subito il tipo di obiettivo a buon mercato che è diventato qualcosa del loro commercio di azioni in una stagione deludente.

Una mossa nervosa di Kasper Schmeichel, che era stato messo sotto pressione da Daniel Amartey, ha permesso a Fernandes di tirare da fuori area e anche se il danese ha salvato il tiro iniziale, Fred era a disposizione per segnare la sua 100esima partita di Premier League con un gol. Nonostante l’espulsione dal carcere, lo United sembrava più propenso a concedere nell’ultimo quarto della partita, tuttavia, poiché Iheanacho ha scavalcato la traversa e Wesley Fofana ha pareggiato un bel salvataggio da David de Gea.

In effetti, il Leicester potrebbe sentirsi ferito dal fatto che il tiro basso di Maddison nell’angolo inferiore è stato escluso dal VAR per un fallo di Iheanacho su Raphael Varane nella preparazione. Tuttavia, sono stati fortunati che un fuorigioco Anthony Elanga abbia tolto la palla dai piedi del sostituto Marcus Rashford quando sembrava destinato a segnare un gol vincente nei minuti di recupero. Brendan Rodgers sarebbe stato sicuramente più soddisfatto del punto, che li porta fino al nono posto, rispetto alla sua controparte del Manchester United. I Red Devils sono quarti dietro l’Arsenal di quattro punti, avendo giocato altre due partite, lasciandoli con una montagna da recuperare nelle restanti otto partite.

Una sorprendente mancanza di qualità in anticipo

La malattia di Cristiano Ronaldo e l’assenza sempre più frequente di Edinson Cavani hanno lasciato Ralf Rangnick con una sorta di mal di testa in anticipo, spingendolo a tornare ancora una volta nel sistema che aveva giocato nella sconfitta contro il Manchester City il mese scorso con Fernandes e Paul Pogba nominalmente in testa alla linea. Era discutibile fino a che punto lo facessero effettivamente, all’Etihad avevano almeno occupato spazi avanzati mentre cercavano di premere la linea di fondo dei Citizens.

In una partita in cui hanno dominato il possesso palla, il tandem di sciopero non ha funzionato del tutto. Pogba, e in particolare Fernandes, non hanno potuto fare a meno di seguire la palla sempre più a fondo senza davvero cercare di girare e correre sulla linea di fondo del Leicester. Raccoglievano palla, cercavano il passaggio per il centravanti e poi realizzavano “oh aspetta, io sono il centravanti”. La palla sarebbe quindi stata spostata da un fianco all’altro prima che le mosse serpeggiassero verso la loro conclusione. La loro unica vera strada creativa è stata un errore di Leicester. Quando è arrivato, con un passaggio libero di Wesley Fofana, Fernandes non è riuscito a mettere il suo tiro abbastanza largo sulla gamba sinistra di Kasper Schmeichel.

Un fronte due di creatori può funzionare, ma ciò di cui ha bisogno sono attaccanti larghi che attaccano l’area. Jadon Sancho lo aveva fatto l’ultima volta, ma ha lottato per avere la meglio sull’impressionante James Justin, e Anthony Elanga ha giocato una di quelle partite tranquille che sono perfettamente comprensibili per un rookie della Premier League.

Rangnick ha impiegato meno di un’ora per fare la chiamata ovvia e portare Marcus Rashford. Anche se ha minacciato nei momenti finali della partita, questo è stato, per la maggior parte, un cameo che ha indicato il motivo per cui era in panchina in primo luogo. C’è chiaramente un giocatore di vero talento lì – lo ha dimostrato con la sua carica attraverso la difesa di Leicester nei minuti di recupero – ma uno che è stato una grande vittima delle turbolenze dell’Old Trafford come chiunque altro. Per anni sembra essersi trasformato da centravanti in un attaccante di sinistra, eppure quella posizione gli è stata sottratta per fare spazio a Jadon Sancho, che è stato ingaggiato per ricoprire la posizione problematica sulla fascia opposta. Questo non è uno sforzo di team building coerente.

Le stelle del Leicester iniziano la loro spinta in Inghilterra

Il sorteggio di venerdì per la Coppa del Mondo avrà senza dubbio concentrato le menti in tutta la Premier League. Potrebbero passare sette mesi prima che la Premier League raggiunga il suo punto di pausa, ma non è tanto calcio come si potrebbe immaginare. Per quelli ai margini della squadra inglese, è già passato molto tempo dal punto in cui hanno bisogno di attirare l’attenzione di Gareth Southgate.

Barnes sa già di avere un ammiratore nell’allenatore dell’Inghilterra che lo farà debuttare nell’ottobre 2020. Ma per un grave infortunio al ginocchio sarebbe potuto andare agli Europei, eppure una lunga assenza apre le porte agli altri e ora il 24enne ha il compito intimidatorio di rimettere in squadra artisti del calibro di Emile Smith Rowe, Raheem Sterling e Phil Foden. Questo compito è tanto più difficile quando anche giocatori come Sancho e Jarrod Bowen del West Ham stanno spingendo per le opportunità.

Tuttavia, più esibizioni come questa e Southgate saranno sicuramente tentate di dare un’altra possibilità a Barnes. Fin dall’inizio ha scoppiettato di minaccia, costringendo un calcio di punizione al secondo minuto quando ha superato Diogo Dalot. Il suo tocco finale avrebbe potuto lasciare a desiderare, ma nessuno in campo sembrava una minaccia più consistente al limite dell’area.

Forse il suo rivale più vicino era Maddison, un giocatore che non è mai stato così ammirato dalla configurazione inglese. Forse sarà ancora più difficile per far cambiare idea a Southgate, ma se ha intenzione di fare consegne frizzanti come quella che ha fornito per l’apertura di Iheanacho farà molto. Una giornata iniziata con lui che lavorava in trasferta sulla fascia destra sarebbe potuta benissimo finire con la sua vittoria all’Old Trafford se non fosse stato per l’intervento di VAR.

Maguire riceve un’accoglienza più calorosa

Dopo che i fan dell’Inghilterra hanno salutato la recente scarsa forma del club di Harry Maguire con un coro di fischi, forse c’era da aspettarsi che l’Old Trafford si sarebbe radunato attorno al suo capitano. Possono dargli il bastone, apparentemente hanno ragionato, ma non il resto del paese. E così Maguire si è ritrovato scandito prima del calcio d’inizio e nel primo tempo.

Forse non sorprende che un’atmosfera più solidale abbia tirato fuori il meglio dall’ex difensore del Leicester, che sembrava anche un po’ più a suo agio sulla destra di Varane di quanto ci si potesse aspettare da un difensore centrale che di solito ha favorito il gioco sulla sinistra. Per molti versi questo gioco relativamente tranquillo era tutto ciò che avrebbe potuto desiderare, anche perché è arrivato con un’infarinatura di interventi preziosi. Se non fosse stato per la liberazione di testa di Maguire sul secondo palo a metà del primo tempo, Leicester avrebbe potuto benissimo vincere.