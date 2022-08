Punteggio Leeds United vs Chelsea: il gol di Brenden Aaronson porta gli uomini di Jesse Marsch sulla strada per una vittoria sbalorditiva

LEED — Questo potrebbe essere stato un classico scontro inglese tra nord e sud, l’élite metropolitana ai limiti della classe operaia, ma è stata la migliore d’America a portare il Leeds United a una straordinaria vittoria per 3-0 sul Chelsea a Elland Road domenica.

Il nazionale statunitense Brenden Aaronson ha ottenuto questa straordinaria sconfitta nel primo tempo, costringendo un errore del sempre più irregolare Edouard Mendy con il tipo di pressione intensa che Jesse Marsch vuole definire il suo mandato nello Yorkshire. Quando Tyler Adams ha segnato il suo marchio a centrocampo, il diplomato della MLS Jack Harrison ha squarciato la difesa dei Blues, fornendo al secondo un calcio di punizione piantato sulla testa di Rodrigo prima di infilarsi nel terzo nel secondo tempo.

Thomas Tuchel potrebbe essere stato squalificato per questa partita, ma la squalifica per una partita gli è stata assegnata per la sua rispolverata con Antonio Conte la scorsa settimana. A tempo pieno avrebbe potuto desiderare di rimanere a Londra.

Contro uno dei loro grandi rivali, il Leeds non ha mancato di intensità fin dall’inizio. In appena due minuti l’eccezionale Adams aveva derubato Conor Gallagher del possesso palla a centrocampo, scatenando il quartetto volante in cima al campo che ha posto tante domande alla difesa ospite.

Nel frattempo Aaronson si è rivelato una spina nel fianco per qualcosa di più di Edouard Mendy, un’abile svolta a centrocampo costringendo Kalidou Koulibaly a un cartellino giallo dopo appena otto minuti. La squadra di Tuchel desidera ardentemente il controllo, ma la pura energia del Leeds ha trascinato questa gara verso il caotico. Di certo l’autorità che N’Golo Kante o Mateo Kovacic offrono nella sala macchine del Chelsea non è stata fornita da Gallagher, il cui tocco sembrava innescare un’altra stampa del Leeds.

Nelle occasioni in cui il Chelsea è riuscito a scivolare attraverso le linee, hanno avuto una certa gioia nel loro canale interno sinistro, dove Raheem Sterling è stato una delle prime minacce in grado di battere Robin Koch a volontà. Un passaggio di Marc Cucurella avrebbe annullato le retrovie di gran lunga migliori di quelle del Leeds; Sterling ha concluso con disinvoltura ma era andato alla deriva in fuorigioco.

E ‘stato merito del Leeds che ha gommato quella particolare strada per il gol a metà del primo tempo e, poiché il Chelsea ha esaurito le idee, la minaccia rappresentata dai padroni di casa è solo cresciuta. Adams, così spesso vittorioso nei duelli a palla vagante, ha involontariamente deviato la palla sulla traiettoria del duro Rodrigo, che ha sparato a lato.

Proprio dietro al capitano del Leeds, Aaronson ha seguito la palla con intenti da cucciolo. Nessun difensore del Chelsea era sicuro di toccare con mano l’americano all’inseguimento. Mendy l’avrebbe scoperto a sue spese. Il portiere potrebbe aver pensato di aver lasciato il suo uomo in errore quando un manichino lo ha fatto volare in aria, ma Mendy ha lottato per far uscire la palla da sotto i suoi piedi alla svolta. Altri potrebbero aver rinunciato all’inseguimento dopo quel primo errore, non il giovane del New Jersey che si vanta di superare chiunque altro in campo.

Un colpo della scarpa destra ha liberato la palla per Aaronson per farla rotolare oltre la linea di porta. Scatena la bolgia a Elland Road, dove non vedevano una vittoria sui loro rivali da quasi 20 anni. Jesse Marsch non è stato meno delirante dei tifosi in campo, precipitandosi lungo la linea laterale nello stesso modo in cui Tuchel aveva fatto la scorsa settimana contro il Tottenham, attirando l’obbrobrio di Antonio Conte nel processo.

Anche se non ha mai minacciato di ribollire allo stesso modo del derby di Londra della scorsa settimana, all’inizio c’era una rivalità ribollente tra le due panchine con Tuchel che apparentemente chiedeva l’ammonizione di Marsch per le sue proteste dopo un fallo di Ruben Loftus-Cheek. Ancora a metà tempo l’allenatore del Chelsea sembrava troppo sbalordito per l’istrionismo a bordo campo quando il Leeds ha raddoppiato il vantaggio con un altro gol intriso di stile MLS.

Jack Harrison, che ha giocato a Wake Forest e la carriera professionale è iniziata con il NYCFC, era sembrato un po’ sciolto con i suoi passaggi all’inizio della partita, ma ha più che compensato con un preciso calcio di punizione sul primo palo. Il colpo di scena di Rodrigo era ben oltre la portata di Mendy; il quarto gol della firma del record del club in tre partite lo spinge in cima alle prime classifiche della Scarpa d’Oro.

Il passaggio al 4-3-3 dopo l’intervallo ha portato al Chelsea un po’ più di controllo con i terzini Cucurella e Reece James che si sono avvicinati entrambi prima del 65′. Liberato dalla responsabilità dell’accumulo, Gallagher si è ambientato nel ruolo in cui si trovava più a suo agio, schiantandosi ai box con corse in ritardo che hanno causato non poche difficoltà alla retroguardia del Leeds. Fu curioso allora vederlo ritirato in modo che Christian Pulisic potesse svolgere lo stesso ruolo. Certamente non sembrava neanche lontanamente a suo agio come i suoi compagni star dell’USMNT.

Tuttavia, mentre i Blues cercavano un punto d’appoggio nel gioco, lo spazio dietro di loro offriva opportunità a Daniel James e Harrison in contropiede; quest’ultimo avrebbe potuto aumentare il vantaggio se Loftus-Cheek non fosse tornato a mettere la palla in angolo.

La combinazione alla fine avrebbe pagato i dividendi, la difesa del Chelsea tutta in mare mentre James, che il suo omonimo in blu sembrava aver completamente abbandonato, ha lanciato un cross fino al bordo dell’area delle sei yard. Probabilmente Rodrigo aveva intenzione di dirigere la palla verso la porta, ma invece ha finito per spingere Harrison a toccare la porta che ha inflitto la sconfitta più pesante del suo mandato a Tuchel. Come se le cose non potessero peggiorare, Koulibaly, che aveva trovato la pressione del Leeds in netto contrasto con il ritmo più tranquillo della Serie A, ha ricevuto il secondo giallo per una trasferta su Joe Gelhardt. A differenza del suo allenatore, non ci sarà alcuna tregua per il difensore centrale che gli permetterà di scendere in campo contro il Leicester la prossima settimana. Anche se sulla base delle prestazioni di oggi potresti non sorprenderti se una buona parte dei visitatori non riuscirà a mantenere il proprio posto la prossima settimana, squalifica o altro.