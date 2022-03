Punteggio Aston Villa vs. Arsenal: Bukayo Saka licenzia Gunners alla vittoria mentre i fan elogiano Mikel Arteta

BIRMINGHAM — È stato qualche tempo fa che i tifosi dell’Arsenal hanno perso la testa per gran parte di questa squadra estremamente simpatica di vigore giovanile. Mikel Arteta, però, era un compito più difficile. Un capitano del club ammirato ma mai adorato era diventato una specie di figura dogmatica sulla linea laterale. Dopo due ottavi posti consecutivi, alcuni dei suoi critici temevano che potesse radere al suolo l’Arsenal mentre le possibilità che potesse ricostruirlo dalle ceneri sono rimaste molto in dubbio.

Faresti fatica a trovare molti dubbiosi dell’Arsenal a Villa Park oggi. Invece i tifosi in trasferta stavano facendo una serenata al “super Mik Arteta”, l’uomo che “sa esattamente di cosa abbiamo bisogno”. Per un allenatore che ha trascorso più della sua carriera allenando in stadi vuoti che con il pubblico alle sue spalle, deve essere stato un piacere particolarmente gradito avere finalmente i tifosi dalla sua parte.

“Questo è ciò che dà senso a tutto ciò che facciamo”, ha detto a CBS Sports. “Ti rendi conto in quei momenti che quelle persone provano grandi emozioni nei confronti del club e puoi renderle felici. Tutto ha un senso. Il legame che hanno mostrato con i giocatori e anche con me, devi solo essere molto grato perché sono venuti avanti in questo viaggio e credo in quello che facciamo.

“Personalmente, è fantastico, perché ne abbiamo passate tante e abbiamo giocato quasi due anni senza pubblico. Per ottenere qualcosa che, secondo me, era la cosa più importante, che è l’unità intorno al club e un senso di direzione e appartenenza, sarebbe stato davvero importante e produce convinzione ed energia”.

Tale era il vetriolo rivolto a lui sui social media (se non mai sugli spalti dell’Emirates Stadium) Arteta potrebbe essere propenso a tenere una lamentela contro coloro che dubitano di lui ma ora vogliono salire sul carro. “Possono saltare! Più persone abbiamo a bordo, meglio è.”

Gli sforzi della sconfitta di mercoledì contro il Liverpool sono stati scritti in grande durante questa prestazione dell’Arsenal, ma, soprattutto, quella estenuante sconfitta è rimasta confinata a metà settimana. Non è stata una prestazione così buona, ma il risultato è stato tanto più prezioso. Non per niente i fedeli dell’Arsenal hanno gridato ad alta voce che sono “in cammino verso la Champions League”. Potrebbero avere ragione, quattro punti di vantaggio sul Manchester United con una partita in mano.

Quando l’Arsenal è scattato in marcia, erano semplicemente troppo per questa squadra di Villa estremamente ordinaria da affrontare. Due mosse eleganti nei primi 20 minuti sono solo il tocco finale lontano dal delirio. Un tiro frettoloso di Thomas Partey dal limite dell’area è stato comodamente parato da Emiliano Martinez, che non avrebbe potuto fare nulla se subito dopo fosse arrivato un tiro migliore.

Emile Smith Rowe, al posto del malato Gabriel Martinelli, ha iniziato con i suoi consueti piedi veloci a sinistra e un passaggio frustato a destra, dove Bukayo Saka e Martin Odegaard si sono uniti per rilasciare il primo lungo la linea di fondo. Una palla ritagliata sul primo palo è stata troppo allettante per Smith Rowe, che ha fatto irruzione attraverso Lacazette, negando a uno dei due un tiro netto in porta.

Le squadre dell’Arsenal più esperte, segnate da così tante prestazioni dell’Arsenal, potrebbero aver vacillato nel loro compito. Questi giovani hanno semplicemente continuato a farsi strada verso l’obiettivo. Il vincitore è arrivato dalla fonte più sorprendente, il settimo di Saka in 11 partite di massima serie. Quando il calcio di punizione su cui lui e Cedric erano rimasti in piedi sopra l’area di rigore, ha previsto che alla fine sarebbe volato fuori dal bordo dell’area, dove questo ventenne con il cervello di un veterano ha sfrecciato un drive basso in l’angolo inferiore.

Saka è l’Arsenal nel microcosmo. Per molto tempo è stato etichettato come un progetto promettente. Qualche tempo fa, è diventato chiaro che lui e loro sono un vero affare. Non c’è da stupirsi che Villa ritenesse di non avere altra scelta che impegnarsi in quello che sembrava un fouling rotazionale. I suoi compagni di squadra dell’Arsenal erano infuriati quando Tyrone Mings lo ha superato per vincere la palla, ricevendo solo un cartellino giallo per i suoi problemi. Ashley Young stava facendo bene solo per avvicinarsi abbastanza a Saka per fargli fallo.

Al fischio a tempo pieno il nazionale inglese si è rivolto all’arbitro Andy Madley, non per lamentarsi ma per avvisarlo che come giocatore esplosivo, dinamico e creativo avrebbe bisogno dell’aiuto degli arbitri. Ancora una volta, le azioni di un veterano.

Con e senza palla Villa era fuori ritmo. Gli scommettitori di casa avrebbero potuto essere perdonati per essere andati ai bagni quando hanno iniziato a lavorare sui calci di porta brevi, i loro progressi in campo avrebbero fatto tornare una tartaruga indietro per gridare “ti sbrigherai?” La squadra di Steven Gerrard ha impiegato un’ora per tirare in porta, con John McGinn che si piega a lato da fuori area.

“Non meritavamo nulla per la nostra prestazione nel primo tempo”, ha riconosciuto Gerrard. “L’Arsenal ha giocato molto bene, ha controllato molto nel primo tempo e abbiamo avuto troppo rispetto per loro. Non abbiamo creduto in noi stessi collettivamente. È stato solo quando la partita è entrata nel secondo tempo abbiamo iniziato a mostrare qualcosa vicino a dove mi trovavo. volevo che sembrasse. Nessuna lamentela riguardo alla linea di punteggio complessiva.

Non hanno mai avuto l’impressione di creare un’occasione di qualità tutta loro con Thomas Partey e Granit Xhaka che hanno aperto la strada a Emiliano Buendia e Philippe Coutinho, il cui tiro a spirale con l’ultimo calcio di palla ha portato alla prima parata di Bernd Leno. Tutto quello che potevano davvero sperare era che le gambe stanche e le menti stanche dell’Arsenal potessero portare errori. Dopotutto è già successo.

Ma con Rob Holding in posizione per ancorare i cinque difensori, Villa non è mai andato particolarmente vicino, chiudendo la partita con un flusso di tiri e colpi di testa di basso valore. I titoli dei giornali andranno giustamente a Saka e Arteta, ma questa è stata la nona delle ultime 13 partite della massima serie in cui i Gunners hanno tenuto l’avversario a tiri che valevano meno di un gol previsto combinato. Solido in difesa con i vincitori della partita dall’altra parte del campo. C’è ancora spazio su quel carrozzone?