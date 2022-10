Punteggio Arsenal vs Tottenham: i Gunner superano gli Spurs da 10 uomini, mantengono la posizione in cima alla classifica della Premier League

L’Arsenal ha assicurato che trascorrerà un altro fine settimana in cima alla Premier League dopo un’enfatica vittoria per 3-1 sul Tottenham nel derby del nord di Londra. Uno storditore da fuori area di Thomas Partey è stato annullato da un gol di Harry Kane per un primo tempo pari, ma l’Arsenal si è ritirato nel secondo periodo segnando su entrambi i lati di un cartellino rosso mostrato dall’arbitro Anthony Taylor al difensore degli Spurs Emerson Royal. Gli errori vengono puniti nei derby, e sabato sono stati gli Spurs a lasciare che l’occasione arrivasse a loro.

Un urlo di Hugo Lloris ha regalato a Gabriel Jesus un gol al 49 ‘e l’Arsenal non si sarebbe voltato indietro da lì. È stata una partita fisica con entrambe le squadre che hanno camminato sul gioco sleale e generalmente l’hanno fatta franca fino a quando la sfida di Emerson Royal su Gabriel Martinelli ha finito per farlo espellere. È stato un fallo tattico avventato, con Emerson che è andato abbastanza in alto, il tipo di reato tipico del “cartellino arancione” che a volte termina con un cartellino rosso ma spesso porta ad un cartellino giallo. Oggi, tuttavia, la corda di Taylor era esaurita. Spetta sempre al giocatore evitare di dare all’arbitro una decisione da prendere in questi scenari, e l’Arsenal ha mostrato agli Spurs perché è così importante non commettere errori stupidi. Ci vorrebbero solo quattro minuti all’Arsenal per far pagare il Tottenham.

Un risorgente Granit Xhaka è arrivato sulla fine di un cross di Martinelli per portare i Gunners in vantaggio di due, costringendo Antonio Conte a un quadruplo sub per salvare giocatori come Heung-Min Son e Richarlison per le partite infrasettimanali. Dopo aver sconfitto il Leicester City 6-2 prima della pausa internazionale, la speranza era che il Tottenham desse slancio al tempo libero e in questa partita da titolo, ma non doveva essere perché le loro lotte all’Emirates continueranno. Gli Spurs non vincono in casa dell’Arsenal dal novembre del 2010 e quell’attesa continuerà mentre i Gunners si avvicinano all’affermarsi come contendenti al titolo.

All’inizio della stagione queste due squadre avrebbero dovuto lottare per il quarto posto in Premier League, ma con l’Arsenal ora a 21 punti in otto partite, hanno già aperto un divario di quattro punti sui loro rivali del nord di Londra. Anche con gli infortuni di giocatori chiave come Martin Odegaard e Oleksandr Zinchenko in vari momenti di questa stagione, Arteta è stato in grado di ottenere risultati mentre sabato la squadra di Conte mancava chiaramente Dejan Kulusevski in contropiede. Kulusevski ha preso una botta mentre era in nazionale per la Svezia, ma per il bene di Spurs, si spera, tornerà in rotazione prima o poi.

L’Arsenal è in corsa per il titolo?

Le aspettative per l’Arsenal sono in aumento entro la settimana. Dopo aver subito una battuta d’arresto contro il Manchester United nel loro primo vero test della stagione, l’Arsenal è stato in grado di riprendersi e spazzare via il Brentford. Con una vittoria nel derby del nord di Londra, i Gunners hanno ora raccolto una vittoria da tendone in vista di un intenso periodo di calcio. Arteta ha fatto un buon lavoro nel convincere giocatori come Fabio Vieira e Marquinhos – di cui avrà bisogno durante questa serie – a giocare. Ciò aiuterà solo l’Arsenal a bilanciare gli impegni in Europa League, mantenendo la pressione sul Manchester City che li insegue. Con i giocatori di profondità che si arrotondano ai contributori, è difficile tenerli fuori dal gruppo che potrebbe vincere il titolo della Premier League.

Qual è il piano di riserva per gli Spurs?

Quando il contrattacco funziona per gli Spurs, può essere una modalità di attacco assolutamente dominante, ma contro le migliori squadre finora in questa stagione è caduto piatto. Conte è contento di aver lasciato che gli avversari controllassero il possesso, dato che la sua squadra è abbastanza composta da tenere i tiri consentiti in zone a bassa percentuale. Ma quando una squadra ha un giocatore bravo come Partey per sfondare, gli Spurs devono avere un altro piano.

Quando l’Arsenal ha acquisito fiducia, gli Spurs hanno faticato a mettere piede per spingere il possesso. Il Royal è stato un’importante copertura difensiva, ma i suoi limiti in avanti lasciano Conte in una posizione difficile. Matt Doherty e Djed Spence non sono stati usati molto in questa stagione, ma ognuno dovrebbe offrire più di una minaccia offensiva se Conte si fida dei suoi difensori centrali per la difesa su un’isola. Conte ha anche accennato alla possibilità di utilizzare un 3-5-2 per ottenere più controllo a centrocampo nel suo pressante pre-partita e se non vuole cambiare il suo terzino destro, ha senso abbandonare un attaccante per farlo. Con cinque sostituzioni disponibili, offre agli Spurs anche opzioni per le gambe fresche dalla panchina, necessarie sabato.

La battaglia dei nove

Gabriel Jesus e Richarlison stanno combattendo per la maglia numero nove del Brasile ai Mondiali e stanno dando a Tite decisioni difficili. Richarlison ha vinto un rigore che Kane ha convertito per l’unico gol della partita degli Spurs mentre il ritmo di lavoro di Jesus brillava mentre prendeva un gol. Entrambi i giocatori sono felici di entrare e difendere anche loro, rendendoli difficili da dividere. All’inizio della stagione, Jesus avrebbe dovuto ottenere più tempo di gioco, ma Richarlison si è reso indispensabile per Conte poiché la sua fame di rimanere nella formazione titolare ha costretto Conte a concedergli minuti. Il Brasile seguirà ciò che fanno i due, ma potrebbe essere una decisione che arriva fino agli ultimi giorni prima della Coppa del Mondo.