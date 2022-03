Punteggio Arsenal vs Liverpool: come Diogo Jota e Roberto Firmino hanno punito gli errori dei Gunners per aumentare l’offerta per il titolo dei Reds

LONDRA — Il vecchio cliché è che i campioni vincono quando non giocano bene. Potrebbe essere ancora vero, ma questa è stata una dimostrazione piuttosto diversa per brunire le credenziali del titolo del Liverpool. Hanno giocato bene contro un avversario che, per gran parte di questa partita, sembrava in grado di eguagliarli. E il Liverpool ha vinto comunque, battendo l’Arsenal, 2-0, portandosi a un punto dal Manchester City in cima alla classifica della Premier League.

Questa è la gioia di avere giocatori a cui basta un centimetro, un momento per far oscillare una partita a loro favore. Questo potrebbe essere molto plausibilmente finito con la vittoria dell’Arsenal, Martin Odegaard che piega la palla in rete per punire un gioco sciatto di Thiago. I padroni di casa si sono lasciati sfuggire quel momento e sono stati distrutti senza pietà per questo.

In un batter d’occhio l’Arsenal è tornato a digitare: non più il Liverpool alla pari ma un relitto, semplicemente incapace di proteggere l’area quando prima Diogo Jota e poi Roberto Firmino hanno colpito. È merito di Mikel Arteta che quel periodo sia stato l’eccezione in questo gioco. Per gran parte del tempo Thomas Partey ha condotto lo spettacolo a centrocampo, Ben White ha organizzato una difesa composta e Gabriel Martinelli ha portato una spinta d’argento vivo all’attacco.

Klopp raramente lascia passare un incontro tra questi due senza inghirlandare il giovane brasiliano con tutte le lodi che può raccogliere. È facile capire perché. Un momento sarebbe tornato di corsa verso il suo stesso obiettivo, mostrando la velocità accelerata per assicurarsi che Trent Alexander-Arnold non potesse mostrare i suoi muscoli creativi. L’indomani stava sfrecciando in campo, causando devastazione ovunque si aggirasse sulla destra del Liverpool.

Sembrava ogni centimetro un giocatore che avrebbe meritato un posto in questa linea d’attacco più devastante. Nel frattempo, però, dovrebbero essere a posto. Con Mohamed Salah abbastanza in forma per un posto in panchina, spettava agli altri fornire. Per un certo periodo hanno lottato per farlo, non aiutati da una linea di alimentazione non coerente come al solito. Jota è sceso più a fondo nel tentativo di alleviare il carico creativo, ma ha portato a troppi passaggi sprecati sotto la pioggia battente.

Sadio Mane, una sorta di criminale di culto da queste parti per collisioni precedentemente impunite, non si è fatto alcun favore cadendo troppo facilmente sul territorio degli Emirati. Una valutazione generosa potrebbe essere che stava lottando per trovare il suo appoggio sotto la pioggia. Sarebbe davvero generoso. Non era uno con cui Klopp sarebbe stato d’accordo.

“Sono stufo che tu elimini un giocatore”, ha detto l’allenatore del Liverpool. “Forse qualcuno può spiegarmi perché non prende calci di punizione. La gente dice che è un subacqueo. Non lo è”.

Il primo tempo è scattato a un ritmo equilibrato ma la sensazione è stata che due squadre si cancellassero a vicenda. Questo è il progresso per l’Arsenal, così spesso cancellato dal Liverpool. Hanno oscurato i primi 50 minuti circa, ma fino a quando l’errore di Odegaard, Alisson, aveva ben poco di cui preoccuparsi.

Potrebbe ringraziare coloro che lo hanno preceduto per questo. Fabinho ha rallentato Martin Odegaard mentre Andrew Robertson ha fatto lo stesso con Bukayo Saka. Ci sono stati momenti in cui sembrava che il Liverpool non fosse in grado di colpire un numero sufficiente di talpe dell’Arsenal, tale era la minaccia rappresentata da Martinelli, ma lui da solo non poteva sopportare la giornata.

Il momento è scivolato via dall’Arsenal con un colpo di polso di Alisson. Un passaggio libero di Thiago ha permesso ad Alexandre Lacazette di stroncare davanti al portiere del Liverpool. Come sempre sembra essere il caso del francese che non era nella posizione ottimale per tirare ma ha invece tirato fuori Odegaard. Un primo colpo avrebbe potuto essere troppo da fermare, anche se forse il passaggio avrebbe potuto arrivargli al passo. Anche con un tocco avrebbe dovuto segnare, ma il suo tiro è stato troppo vicino ad Alisson, il cui gigantesco guanto lo ha deviato in salvo.

“Avevamo bisogno di una sveglia, un campanello d’allarme di Thiago che aumentasse molto il livello di eccitazione”, ha detto Klopp. “Da lì abbiamo fatto molte cose meglio”.

Tale dissolutezza è invariabilmente punita dal Liverpool, che non si sarebbe lasciato sfuggire un’occasione del genere. Nessuno degli errori dell’Arsenal è stato così eclatante come quello di Thiago. Non importava. Lo spagnolo è rimasto con troppo spazio a centrocampo: errore uno. Ha individuato Diogo Jota che ha sparato basso sul primo palo. Aaron Ramsdale avrebbe potuto fare di meglio: errore due. Otto minuti dopo, dopo il caos in area quando Firmino è stato autorizzato a caricare lungo la linea di fondo, Cedric ha caricato in campo supponendo che il nulla osta di Saka avrebbe trovato un compagno di squadra dell’Arsenal: errore tre. E poi White si lasciò correre Firmino. Quattro errori, nessuno dei quali necessariamente doloroso, ma con loro il gioco era sparito.

Questo è il marchio delle squadre migliori, il fattore di differenziazione tra una buona squadra dell’Arsenal e un grande Liverpool. Per i primi questo non deve essere fondamentale per le loro possibilità di finire quarti. Sono ancora tre punti di vantaggio sul Tottenham, vincitore per 2-0 a Brighton mercoledì sera, con partite in mano su tutto il gruppo degli inseguitori. C’è, tuttavia, una stretta inversione di tendenza per la trasferta di sabato a Villa Park. Mikel Arteta non fu molto colpito.

“Grazie mille alla Premier League per averlo fatto”, ha detto Arteta a CBS Sports. “Lo hanno fatto di nuovo quando dobbiamo giocare contro Chelsea e Manchester United. Vogliono dare loro un vantaggio.

“I giocatori di sabato saranno lì carichi di energia. Dormiranno, mangeranno bene. Ma grazie mille alla Premier League per aver organizzato partite in questo modo. Molto, molto utile”.

Ha aggiunto: “Abbiamo parlato con la Premier League? Sì assolutamente. Non è giusto quello che hanno fatto. È BT, è Sky, è questo, è quello. Quello che è colpito è l’Arsenal. Questa è l’unica cosa che mi interessa circa. Per l’Arsenal non è giusto”.

Ciò che questo significherà per Klopp è per ora inconoscibile con margini così sottili tra la sua squadra e il Manchester City. “Non penso molto al City”, ha detto. “So che l’unica possibilità che abbiamo è vincere un’incredibile quantità di partite di calcio.

“Negli ultimi anni ci siamo spinti a vicenda a livelli incredibili. Otteniamo 90 punti perché loro ottengono 90 punti”. Il Liverpool potrebbe raggiungere livelli ancora maggiori di quanto non abbia fatto nei suoi momenti migliori stasera e ancora non vincere il titolo. Ma se lo faranno, potremmo ancora guardare indietro a questo gioco come tra le prestazioni consumate di questa eccellente stagione, quella in cui hanno vinto enfaticamente i momenti come ogni campione deve fare.